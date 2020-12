Pasan los años y Shakira sigue siendo una de las cantantes más influyentes del mundo, reinventándose constantemente. Ahora, en el lanzamiento de su octavo disco llamado Translation, la artista colombiana sumó a Black Eyed Peas.

La interprete de recordadas canciones como “Dónde están los ladrones”, “Antología” y “La bicicleta” sumó al grupo multicultural para el videoclip de “Girl like me”, el cual lanzó este viernes con gran éxito.

Esta es la primera colaboración de ambos artistas y está marcada por el baile con una coreografía fresca, un recurso que ambos saben usar de gran manera e incorporan habitualmente en sus videos y shows en vivos.

Black Eyed Peas se ha dedicado en el último tiempo a realizar duetos, llegando a ser número 1 en US Latin Radio con “Mamacita” con Ozuna y J. Rey Soul, “Rhythm (Bad Boys For Life)” con J Balvin y “Feel the beat” con Maluma.

Shakira, en tanto, tiene grandes expectativas para su nuevo disco, ya que con los anteriores acumuló más de 80 millones de ventas en todo el mundo, además de numerosos premios, logros y reproducciones en las plataforma de streaming.

Mira el nuevo videoclip de Shakira con colaboración de Black Eyed Peas

