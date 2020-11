Mientras el coronavirus continúa arrasando en todo el mundo, hay muchos que señala las numerosas similitudes entre la novela “Guerra mundial Z (World War Z)”, escrita por Max Brooks, y la forma en que el sistema represivo de China facilitó la propagación de la enfermedad. Brooks predijo que el sistema autoritario de China era un terreno propicio para la propagación de una plaga de zombis. Y debido al encubrimiento, el mundo exterior sería inconsciente del desastre inminente. World War Z fue publicado en 2006 y 14 años después su visión se hizo realidad.

En este momento, estamos viendo nuestro propio apocalipsis zombi. Nos han dicho que es muy peligroso salir de casa. Ir a trabajar solo es posible para aquellos de nosotros cuyas ocupaciones involucran actividades esenciales, incluida la atención médica y algunos servicios. La gente tiene miedo y nadie sabe si otras personas que encuentran en la calle o en una tienda están infectadas. Se nos advierte que si no tenemos cuidado con nuestras acciones, todos podríamos morir. Pero ahora nos encontramos con una noticia realmente preocupante y que podría ser el comienzo del verdadero apocalipsis zombi: miles de visones sacrificados este mes en Dinamarca por miedo a que puedan transmitir una cepa mutada del coronavirus a los humanos se están levantando de sus tumbas.

Visones zombis

Dinamarca se enfrenta a un nuevo horror, ya que los cadáveres de los visones sacrificados han resurgido de la tierra. El misterioso fenómeno se observó en un campo de entrenamiento militar a las afueras de la ciudad occidental de Holstebro, donde miles de visones habían sido enterrados en una fosa común improvisada. Los periódicos daneses se han referido a ellos como “visones zombis”.

Dinamarca había ordenado que todos los visones de granja que fueran sacrificados a principios de este mes después de descubrir que 12 personas habían sido infectadas por una cepa mutada del virus que causa COVID-19, que pasó de humanos a visones y de regreso a los humanos. La decisión llevó a la eliminación de 17 millones de animales y a la dimisión la semana pasada del ministro de Agricultura y Alimentación, Morgens Jensen, luego de que se determinara que la orden era ilegal. Ahora el nuevo ministro Rasmus Prehn, dijo que apoyaba la idea de desenterrar a los animales e incinerarlos para evitar que se levanten de sus tumbas.

Los macabros cementerios, vigilados las 24 horas del día para mantener alejados a las personas y otros animales, han generado controversia entre los residentes de las zonas cercanas sobre posibles riesgos para la salud. Las autoridades dicen que no hay riesgo de que los visones zombis propaguen el coronavirus, pero a las personas les preocupa que las tumbas contaminen el agua potable y un lago para bañarse a menos de 200 metros de distancia.

La decisión de sacrificar a toda la población de visones de Dinamarca, una de las más grandes del mundo y más valorada por la calidad de su piel, ha dejado al gobierno conmocionado después de admitir que no tenía la base legal para ordenar el sacrificio de visones saludables. Debido a la polémica causada por los visones zombi, las autoridades sanitarias han ofrecido una explicación: se levantaron por la presión de los gases liberados por la descomposición. No es necesario decir que esta explicación no ha convencido a todo el mundo, ya que para algunos es otra evidencia más de que la mutación que portaban los visones podría provocar un verdadero apocalipsis zombi.

Plan para el apocalipsis zombi

Al igual que ocurrió con la pandemia de coronavirus, que en 2019 un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre una enfermedad mortal similar a la gripe se extendería por el mundo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos también tenía estrategia especifica en caso de pandemia desde 2011, pero no una pandemia cualquiera, estamos hablando de un virus zombi.

La estrategia, conocida como «CONPLAN 8888», es un documento sin clasificar que establece cómo responderían mejor los militares a un potencial apocalipsis zombi. El propósito general del plan es que los militares emprendan operaciones para “preservar a los humanos ‘no zombis’ de las amenazas planteadas por una horda de zombis”. CONPLAN 8888 sigue un enfoque de tres pasos para asegurar estos objetivos: primero mantener un perímetro defensivo para proteger la vida humana; segundo, realizar operaciones que erradicarán las amenazas de los zombis; y tercero, ayudar a las autoridades civiles a restaurar la ley y el orden.

El plan anti-zombies cubre ocho amenazas. Los zombis patógenos son creados por agentes infecciosos. Los zombis de radiación son creados por dosis extremas de radiación. También hay los zombis creados en laboratorios. Los zombis espaciales vienen del espacio o se originan a partir de toxinas extraterrestres. El informe señala que “los asteroides y la radiación espacial nuclear que pueden convertir a las personas en zombis pueden afectar cualquier masa continental o población de la Tierra”. Pero la última amenaza señalada en el informe son los pollos zombis. Llegados a este punto, cuando se publicó el plan nadie se tomó en serio este documento.

CONPLAN 8888 detalla que los pollos zombis son viejas gallinas que ya no son rentables para que los avicultores las alimenten. La forma más barata de deshacerse de estas aves es sacrificarlas y convertirlas en abono. Los agricultores gasean a las aves con monóxido de carbono para matarlas, pero en ocasiones algunas logran resucitar. Curiosamente es muy similar a lo que está ocurriendo Dinamarca, donde algunos visones salen de sus tumbas después de muertos. Tal vez lo que en un principio parecía ser una broma del Departamento de Defensa de Estados Unidos oculte un plan real ante el verdadero apocalipsis zombi.

/psg