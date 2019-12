Si eres de las personas que le cuesta elegir el regalo de Navidad perfecto, estás decidido a regalar un libro pero no sabes cuál elegir, o simplemente te encanta leer y quieres comprarte un texto para este verano, tenemos la selección ideal para ti.

En Emol clasificaron algunos de los libros más comprados en ciertas librerías durante este 2019 para que puedas tomar la mejor decisión acorde a tus gustos o a lo preferido por las mayorías, para que te vayas a la segura respecto a qué regalar.

Las tiendas de libros en las que se basa esta selección son: Librería Antártica, Contrapunto, Lolita, Feria Chilena del Libro y Linio.cl.

“Fuego y Sangre” (Plaza & Janés, $17.000) Es el libro indicado para los amantes de “Game of Thrones”. Es la publicación más reciente de George R.R. Martin, autor de la saga, quien lanzó en noviembre de 2018 este volumen. La entrega es una precuela de la conocida saga de ficción y narra la historia de la dinastía Targaryen, que reinó Poniente durante cerca de 300 años, y que fue la única que sobrevivió a la Maldición Valyria. “¿Qué pasó realmente durante la Danza de Dragones? ¿Por qué era tan peligroso acercarse a Valyria después de la Maldición? ¿Cómo era Poniente cuando los dragones dominaban los cielos?”, son algunas de las preguntas que responde este texto.

“21 Lecciones para el Siglo XXI” (Debate, $15.000) Es el tercer libro de fama mundial del historiador y filósofo israelí Yuval Nosh Harari. Este volumen “examina algunas de las cuestiones más urgentes de nuestro presente, incluyendo el terrorismo, la posverdad o la inmigración, sin apartarse de cuestiones más individuales como la resiliencia, la humildad o la meditación”. Yuval también escribió: “De animales a dioses. Breve historia de la humanidad” y “Homo deus: Breve historia del mañana”.

“La Hija del Relojero” (Suma, $15.000) Es una ficción histórica de Kate Morton, best seller de The New York Times. Narra la “historia de un asesinato, un misterio y un robo, una reflexión sobre el arte, la verdad y la belleza, el amor y las pérdidas”. En sus páginas “fluye como un río la voz de una mujer ya libre de las ataduras del tiempo y cuyo nombre ha caído en el olvido: Birdie Bell, la hija del relojero, la única persona que vio todo lo sucedido”.

“Jaque al Psicoanalista” (Ediciones B, $14.000) Es un libro de suspenso de John Katzenbach, y es la continuación del exitoso texto “El Psicoanalista”. En este segundo tomo, tras cinco años de “la pesadilla” que casi lo mata, y que le cambió la vida para siempre, el doctor Starks recupera su vida profesional, se instala en Miami y comienza a atender a adolescentes y pacientes adinerados. “Sin embargo, una noche, cuando entra en su consulta, descubre tumbado en el diván a aquel al que había dado por muerto: Rumplestilskin ha vuelto y esta vez no busca acabar con él sino solicitar su ayuda. Por supuesto, no va a aceptar un no por respuesta”.

“La bailarina de Auschwitz” (Planeta, $14.000) Es una historia autobiográfica de Edith Eger ambientada en la II Guerra Mundial. La protagonista perdió a sus padres en la cámara de gas y salvó su propia vida al bailar para Mangele (médico nazi sanguinario). Tras pasar por diferentes lugares llega a Estados Unidos. “Fue en ese momento, tras décadas ocultando su pasado, cuando se dio cuenta de la necesidad de curar sus heridas, de hablar del horror que había vivido y de perdonar como camino a la sanación”. El mensaje que transmite es que “tenemos la capacidad de escapar de las prisiones que construimos en nuestras mentes y podemos elegir ser libres, sean cuales sean las circunstancias de nuestra vida”.

Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes 2 (Planeta, $16.000) Tras el éxito de la primera versión de este libro, las autoras italianas Elena Favilli y Francesca Cavallo reunieron 100 nuevas biografías de mujeres extraordinarias del mundo, que se alzaron contra las limitaciones de su época. Algunas de ellas son: Beyoncé, J.K Rowling, Isadora Duncan. Los retratos fueron realizados por las 50 ilustradoras más importantes de todo el mundo.

"Mi cuaderno de bordado 2" (Gustavo Gili, $20.400) Es el segundo libro de la profesora belga de bordado Marie Suarez, quien ha rescatado puntos básicos con los que se iniciaba a las mujeres en la costura. En este libro encontrarás "69 puntos de bordado: 22 puntos calados y 47 puntos tradicionales explicados con ilustraciones paso a paso" para principiantes.