El misterio de cómo el Papá Noel lleva a cabo esta particular tarea cada año por Navidad ha sido demostrado por la científica Katy Sheen de la Universidad de Exeter (Reino Unido). La ciencia nos explica, por tanto, los misterios tras la leyenda de Papá Noel y sus famosos renos.

Según Sheen es posible hallar una explicación científica a por qué los niños no escuchan cómo Santa Claus se desliza por las chimeneas de todo el mundo para dejar sus regalos. El motivo -que ha explicado a los niños asistentes al Science of Christmas Festival de la Universidad de Exeter– es que Papá Noel y sus renos se mueven a una velocidad tal que según la teoría de la relatividad especial ideada por Albert Einstein, se encogerían o adelgazarían en la dirección en la que están viajando, lo que le permitiría introducir el enorme saco de regalos por las chimeneas sin hacer ningún ruido y sin ser visto; ni él ni sus renos. Eso sí, tendría que tener cuidado de no parar para probar un pastel o unos dulces bajo la chimenea o podría volver a su tamaño normal.

Además, el hecho de que Papá Noel tampoco haya envejecido con el paso de los años también tiene su explicación y es, explica Sheen, porque la relatividad puede ralentizar los relojes.

Según los cálculos de Sheen, Papá Noel tendría que viajar a unos 10 millones de kilómetros por hora para entregar a tiempo los regalos a todos los niños que se espera que celebren la Navidad. Si los niños han sido muy buenos, Papá Noel tendrá que moverse a mayores velocidades y los niños serían incapaces de reconocerlo pues aparecería como un desenfoque de los colores del arco iris que eventualmente desaparecería para el ojo humano. La física explicaría por qué entonces Papa Noel rara vez es pillado “in fraganti” por los pequeños, pues viajaría a más de 200.000 veces más rápido que Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo.



La física calculó cuán rápido tendría que viajar el Papá Noel al calcular el número de hogares que probablemente estarían celebrando la Navidad en todo el mundo, junto con el número de niños que probablemente estarán en ellos. Sheen espera que su explicación para el sistema de entrega secreta de Papá Noel – y por lo tanto sobre su propia existencia – inspire a los niños a tener un mayor interés en la física.