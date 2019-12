La guapa española Wilma González logró gran popularidad en nuestro país tras su participación en el reality de Canal 13 Mundos Opuestos.

Hoy, alejada de este tipo de programas ha decidido regresar a sus inicios y posó para la revista Playboy en su edición de España, trabajo en el que lució toda su belleza y su espectacular figura.

Es en este escenario que la guapa española ha compartido algunas de las fotografías que le tomaron para la famosa revista, la última de ellas que mostró a través de su cuenta de Instagram fue la imagen de la portada que protagonizó.

En el registro se ve a la modelo posando muy sexy con un atuendo navideño, al más puro estilo de una ‘Viejita Pascuera’, aunque claro, con un traje muy sensual, y que deja muy poco a la imaginación, con el que puede lucir sus curvas.

Tras la publicación, la polola de Gonzalo Egas se llenó de piropos y cariñosos menajes felicitándola por su trabajo.

“Hermosa, elegante y tremenda mujer ¡Qué portada! Te ves espectacular, mil felicidades”; “Qué linda pascuerita, muy hermosa”; “Linda, linda, linda”; “Qué guapa”, fueron algunos de los comentarios que recibió Wilma.

Cabe recordar que respecto a este nuevo trabajo comentó que: “Hace un tiempo me contactaron para hacer algo, pero yo no podía porque estaba en el reality y no quería vincularme tanto con la marca. Sé que las fotos son súper bonitas, y al equipo y al fotógrafo los conozco hace años, así que no me lo pensé demasiado”.

