Un manuscrito de una de las víctimas del esquema de abusos de Jeffrey Epstein comprometió aún más al príncipe Andrew, señalado de haber viajado a una de las propiedades del magnate estadounidense para pasar dos días a solas con una joven que estaba a su servicio.

Virginia Roberts Giuffre , una joven que tenía entre 17 y 18 años cuando estuvo sometida, declaró que Epstein y su mano derecha, Ghislaine Maxwell, le pidieron que viaje a un racho en Zorro, cerca de Santa Fe (Nuevo México, EEUU), para atender a un invitado: el británico.

Esto se desprende de los documentos judiciales divulgados el viernes por decisión de una jueza federal de Nueva York, con fecha de 2016. En los archivos, reportados este domingo por la prensa británica, también se menciona una “esclava sexual”.

“Mi trabajo era entretenerlo sin fin, ya sea que eso signifique complacerlo con mi cuerpo durante un masaje erótico o simplemente llevarlo a pasear en caballo”, detalla la declaración de Roberts, quien hoy vive en Australia. Según recordó, “la mansión estaba completamente vacía, salvo por un par de empleadas y un par de guardaespaldas”.

La misión encargada por Epstein y Maxwell no acababa allí: tenía que viajar a Nueva York para reportar lo sucedido. La conversación, según consignó en el manuscrito, transcurrió en la cocina del empresario, donde su cómplice le pidió los detalle.

“Creo que la pasó muy bien, parecía relajado y cuando se despidió me dio un beso”, le respondió Roberts.

“Lo llevé a pasear en caballo, alrededor de la propiedad, fuimos a nadar en la piscina y, por supuesto, le hice muchos masajes. Tuvo masajes al menos dos veces cada día, pareció disfrutarlo”, repasó.

La reacción de la pareja, que posteriormente sería acusada de tráfico sexual, fue de satisfacción, aseguró Virgina. “Como padres orgullosos, me miraron con tanto agrado”.

“Bien, lo hicieste muy bien”, la felicitó Epstein, añadió Roberts. Además, sostuvo que tras el reporte, le entregó una cifra cercana a los mil dólares. “Es más de lo que pensé que se podría conseguir a mi edad por dos días de trabajo”, explicó la mujer.

Roberts Giuffre consignó detalles sobre los presuntos abusos sufridos y otras “orgías” organizadas repetidamente por Maxwell y Epstein en la propiedad que el multimillonario tenía en las Islas Vírgenes. La joven había conocido a Maxwell mientras trabajaba en Mar-a-Lago, el resort de Florida.

Además, no se trató del único encuentro con el príncipe. Según su declaración, tuvo sexo con el miembro de la realeza en Londres y Nueva York.

El príncipe niega enfáticamente las acusaciones. “No recuerdo haberme reunido con esa señora”, dijo, aunque no ha sabido responder a las preguntas sobre la foto de ambos, en la que se ve una relación de confianza.

La fiscalía le ha solicitado en reiteradas ocasiones ha Andrés que vaya a los Estados Unidos a testificar en la causa. Por su parte, los abogados del hijo de la reina Isabel II han dicho que ofrecieron en más de una ocasión el príncipe fuera testigo para colaborar con las autoridades estadounidenses. Por el momento, Andrés es solo un testigo de la causa, de esta manera no está obligado a viajar ni comparecer frente a la justicia americana. Aunque “puede convertirse rápidamente en un objetivo, dependiendo de cuáles sean sus respuestas a las preguntas”, explicó el analista legal de NBCNews, Danny Cevallos.

Cevallos analizó la situación de Andrés: “Si defendiera al príncipe le diría que nunca abandone el Reino Unido y solo haga declaraciones escritas cuidadosamente examinadas”. Hasta hoy todo indica que el hijo de la reina sigue esa estrategia, ya que canceló sus vacaciones programadas a España para este mes. En el Reino Unido está protegido.

De acuerdo a Giuffre, tanto Maxwell como Epstein -quien murió por aparente suicidio en su prisión de Nueva York en agosto de 2019- eran activos participantes de las orgías que tenían lugar por toda Little St. James Island. Las menores llegaban en aviones privados y sin ser registradas.

Los abogados de la británica habían logrado en los últimos cinco años que la declaración que revelaba su entramado de tráfico de menores no saliera a la luz. Sin embargo, a partir de su detención el pasado 2 de julio en una mansión oculta en medio de un bosque en Bradford, New Hampshire, quedó expuesta.

Los abogados de Maxwell, de 58 años, instaron a la corte de Manhattan a prohibir que material sensible se filtre a los medios de comunicación y que salgan a la luz en internet. “La información confidencial destacada contiene imágenes, videos u otras representaciones de individuos desnudos, parcialmente desnudos o sexualizados”, indica el documento presentado por los letrados. Quien fuera pareja del multimillonario muerto en su celda el pasado 10 de agosto no desea que la información sea “difundida, transmitida o copiada de otra manera”. Esto finalmente no sucedió.

