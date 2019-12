Estamos apurado los últimos días de 2019. Un año que, con sus alegrías y sus penas, marcará, como los anteriores, diferentes aspectos de nuestra vida. También lo hará ese 2020 al que saludaremos dentro de una semana (consulta aquí los rituales para entrar con buen pie y atraer a la suerte). Un nuevo año lleno de oportunidades para hacer de nuestro camino uno más provechoso. De poner remedio a esos pequeños achaques de salud. Incluso, de tentar a la suerte.

Cada signo tiene cábalas para realizar, pero además será bueno para todos, hacer una limpieza energética en sus hogares y sacar lo que ya no usan para dar espacio a lo que llegará durante el nuevo año.

Revisa tu cábala según tu signo zodiacal y a final tendrán recomendaciones generales:

Aries:

Querido Aries, luego de un año con altibajos y algunos cambios en tu vida, lo mejor será cerrar los ciclos o puertas abiertas que aún estén en tu vida para comenzar como se debe el nuevo ciclo 2019, ya que las energías astrológicas podrían traer a flote todo aquello pendiente. La mejor cábala para ti será pasar la media noche con 3 llaves, idealmente doradas, en tu bolsillo. Estos talismanes son desde antaño considerados de buena fortuna y abre caminos, de ahí que jamás debes tirarlas a la basura. Si no tienes de color dorado, cualquiera que ya no uses te servirá con este fin.

Tauro:

La energía que tendrás este 31 será muy positiva y estarás radiante. Querrás comenzar el nuevo ciclo dándole prioridad a tus proyectos y estar estable económicamente. Aprovecha esta buena influencia para darte una ayuda extra y cumplir tus objetivos, para lo cual comer las típicas lentejas serán de buen augurio para tu bolsillo, pero además si llenas un saquito rojo o dorado con éstas legumbres crudas y las guardas como amuleto en tu cartera o billetera, verás como el dinero no te faltará durante el año.

Géminis:

Llegado este 31 tendrás la oportunidad de dejar atrás las relaciones tóxicas o que han permanecido por más del tiempo prudente para tu bienestar. Lo mejor será, antes que termine el año, darte un baño de limpieza con Sal Marina, Hojas de Ruda y Romero para aprovechar la Luna Menguante y además escribir en un papel lo que deseas dejar atrás y quemarlo antes de medianoche. Además, como el 2019 viene muy positivo en lo que respecta al dinero, será muy favorable que pases la media noche con joyas doradas o alguna prenda de ese color y poner 3 hojas de Laurel en tu billetera.

Cáncer:

Excelente período para que hagas una limpieza energética, tanto en tu hogar como en ti, eso te permitirá sacar todo lo que ya no deseas y dejar espacio para lo bueno que trae este 2019. Saca lo que ya no usas antes del día 31, limpia y reorganiza tu hogar y date un baño de limpieza. Y la mejor cábala para pasar la media noche será encender una vela amarilla con tu nombre escrito en ella para atraer la abundancia, rodea la vela con monedas en curso. Luego, ya en el 2019 guarda todo en una bolsa amarilla o dorada y déjala en tu hogar como amuleto de la buena fortuna.

Leo:

Buen momento para analizar el año que está terminando así poder ver los errores que has cometido. Piensa que si lo que has hecho no te ha ayudado a alcanzar tus metas, quizás dejar cambiar el camino para llegar a tus objetivos. Para terminar bien el año e iniciar como se debe el 2019, la mejor cábala para ti será poner en una bolsa de tela un puñado de Sal marina, junto a 3 hojas de laurel y un puñado de hojas de ruda, esto lo colgarás detrás de la puerta de entrada de tu hogar u oficina. Esto evitará las malas energías y envidias para que puedas alcanzar tus metas sin inconvenientes.

Virgo:

Llega el momento ideal para alejarse de situaciones o personas que están absorbiendo tu energía, pero además es un tiempo ideal para ocuparte de ti, tanto a nivel físico como emocional. La mejor cábala para ti será pasar la media noche con una piedra de cuarzo que te ayudará a tener salud y energía durante todo el año, ya sea en tu bolsillo o como joya y una vez entrado el 2019 podrás usarlo como amuleto. Además, será conveniente que en tu bolsillo también pongas varios billetes en curso para atraer la abundancia.

Libra:

La intuición estará al alza esta última semana del año y será tu mejor aliada para tomar buenas decisiones y armar un plan para alcanzar tus metas este 2019. Aprovechando esta energía te recomiendo que justo a la media noche pidas un deseo y lo escribas en un papel, lo doblarás en 4 partes y lo pasarás por el humo de un incienso de Rosa o Sándalo, luego lo guardarás en tu billetera o cartera. Además te recomiendo, para atraer a abundancia, poner en un plato blanco un puñado de arroz, 3 hojas de laurel, romero, clavo de olor y monedas en curso (la cantidad que desees) esto lo dejarás de amuleto todo este 2019 cerca de la entrada de tu casa.

Escorpión:

Tiempo de cerrar ciclos para ti Escorpión, lo mejor será hacer una limpieza profunda, tanto de tus emociones, pensamientos y cuerpo antes del día 31. Cierra etapas, escribe una carta con todo lo que ya no deseas y quémala antes de la media noche para dejar atrás. Además la mejor cábala para ti será pasar la media noche con un prenda de color morado, ya que te ayudará a transmutar toda esa energía negativa en algo positivo para un recomenzar.

Sagitario:

Tiempo de tomar todas las decisiones postergadas y de alcanzar el equilibrio en tu vida y, para darle un impulso a las nuevas energías, es ideal que hagas un listado de tus metas para el 2019, puedes incluso hacer un collage de fotos con imágenes de lo que deseas que llegue y así empezar a decretar lo nuevo que viene. Ideal si además enciendes una vela esotérica de los deseos que tiene 7 colores y encenderás el primer color la noche de año nuevo (pensando en tu deseo) y los otros 6 colores los 6 días siguientes para manifestar tus nuevos objetivos.

Capricornio:

Es importante que hagan un análisis de este año que cierra y darse un momento antes de la media noche para meditar y agradecer por todo lo vivido, porque incluso las malas experiencias sirven de aprendizaje. Luego enciende una vela blanca y mientras observas la mecha, piensa en cada persona que pasó por tu vida, en cada experiencia, si hay algo que perdonar será el momento ideal. Luego cuando sientas que ya no hay nada pendiente apaga la vela y bota los restos a la basura. Después, justo a la media noche agradece al Universo por todo aquello que se empezará a manifestar para ti: abundancia, salud, amor y agradece como si todo lo que deseas ya fuera un hecho en tu vida.

Acuario:

Acuario, hay temas pendientes en tu vida? Has pedido perdón o has perdonado a quien debías? Antes de finalizar el año dedícate a eso, verás que podrás liberarte y cerrar una etapa para dar paso al nuevo año sin cargas adicionales. La mejor cábala para ti, para atraer la abundancia infinita e ilimitada será poner en una copa de vidrio 12 monedas doradas, ideal si están en curso. Justo a la media noche le pondrás espumante y brindarás con ese vaso agradeciendo por la riqueza que estará presente los 12 meses del año. (Te recomiendo lavar antes las monedas para evitar toxicidad si vas a beber del vaso)

Piscis:

Aceptarte tal y como eres es lo primordial para tu vida antes que termine el año. Mírate en el espejo, obsérvate y siéntete orgulloso de quien eres. La recomendación es, antes que termine el año ve a un lugar con vegetación, puede ser una plaza, y camina descalzo por el pasto mientras visualizas que todas las malas experiencias van quedando en la tierra y alejándose de ti. Una vez terminado esto, siéntate y medita sobre lo que deseas para tu 2019, escribe todo lo que deseas en un papel por cada mes del año, ponte metas realistas y luego guarda este papel en un lugar especial para ti. Antes que termine el 2019 lo revisarás y verás cuantas cosas se cumplieron, si quedó algo pendiente lo anotarás en el listado siguiente y la hoja antigua la quemarás dando gracias.

Recomendaciones generales para todos los signos

-Cerrar ciclos antes del año nuevo.

-Baños de limpieza con Sal Marina y Ruda antes de media noche.

-Limpieza general del hogar y deshacerse de todo lo que la no usa.

-Pagar las deudas o cuentas pendientes antes de media noche con una actitud de alegría.

-Decorar la casa, encender inciensos y cambiar de posición los muebles.

-Pasar la media noche con dinero en los bolsillos y tocarlo o contarlo justo a la media noche.

-Usar joyas o colores como el amarillo, dorado, rojo o morado para transmutar.

-Pedir deseos dando gracias por que el Universo te ha escuchado, terminando siempre con un “Gracias, Gracias, Gracias, Hecho está”.

