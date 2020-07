Los científicos nos siguen advirtiendo. ¿Qué pasaría si el “colapso” de nuestra civilización, el “colapso” del que todo el mundo habla en este momento, realmente tiene lugar pronto? Esta es la trama de la nueva e inquietante serie de Canal+ “El colapso (L’Effondrement)”. En esta antología de ocho episodios de 15 minutos de duración cada uno, seguimos a varias personas y familias, en diferentes momentos del colapso, tratando de sobrevivir a un mundo pre-apocalíptico, entre la falta de recursos (energía, comida, gasolina…), disturbios, pánico e inseguridad. Pero lo interesante de la serie francesa es que nos traslada hasta el comienzo del fin de la civilización sin la espectacularidad y el romanticismo que nos tiene acostumbrados las grandes superproducciones.

Y un escenario similar ha ocurrido en este 2020, donde hemos asistido a un mundo cada vez más dominado por la inestabilidad y la lucha social, y lo peor está por venir ya que los expertos aseguran que la civilización humana en su conjunto se esté acercando rápidamente a su “colapso irreversible” dentro del próximas 2 a 4 décadas.

El fin de la civilización

La civilización humana tiene una probabilidad del 90% de sufrir un “colapso irreversible” dentro las próximas décadas como resultado de la deforestación. En las próximas dos o cuatro décadas, la Tierra ya no podrá mantener una gran población humana debido a la destrucción de los bosques, según un artículo publicado en la revista científica Nature. El estudio, escrito por el Dr. Gerardo Aquino y el profesor Mauro Bologna, afirma que si la tasa de deforestación continúa “todos los bosques desaparecerían aproximadamente en 100 o 200 años”.

“Está claro que no es realista imaginar que la sociedad humana comenzará a verse afectada por la deforestación solo cuando el último árbol sea cortado”, dice el artículo.

Esta trayectoria dará como resultado la pérdida de los sistemas de soporte vital planetario necesarios para la supervivencia humana, incluido el almacenamiento de carbono, la producción de oxígeno, la conservación del suelo y la regulación del ciclo del agua. Esto finalmente resultará en el colapso de la civilización humana, ya que es muy poco probable que ocurra la supervivencia de muchas especies, incluida la nuestra, en la Tierra sin bosques.

“La degradación progresiva del medio ambiente debido a la deforestación afectaría en gran medida a la sociedad humana y, en consecuencia, el colapso humano comenzaría mucho antes”, afirma el documento, publicado en mayo de este año.

La Tierra estaba originalmente cubierta por 60 millones de kilómetros cuadrados de bosque antes del desarrollo de las civilizaciones humanas. Pero ahora, después de la deforestación acelerada debido a la actividad humana, quedan menos de 40 millones de kilómetros cuadrados.

“Los cálculos muestran que, manteniendo la tasa real de crecimiento de la población y el consumo de recursos, en particular el consumo forestal, nos quedan algunas décadas antes de un colapso irreversible de nuestra civilización”, concluye el documento.

Los investigadores, después de rastrear la tasa actual de crecimiento de la población frente a la tasa de deforestación, declararon que estadísticamente, la probabilidad de sobrevivir sin enfrentar un colapso catastrófico es muy baja. El mejor de los casos es que tenemos menos del 10 por ciento de posibilidades de evitar el colapso.

“En conclusión, nuestro modelo muestra que un colapso catastrófico en la población humana, debido al consumo de recursos, es el escenario más probable de la evolución dinámica basada en los parámetros actuales”, dicen los físicos. “Concluimos desde un punto de vista estadístico que la probabilidad de que nuestra civilización sobreviva es menos del 10 por ciento en el escenario más optimista. Los cálculos muestran que, manteniendo la tasa real de crecimiento de la población y el consumo de recursos, en particular el consumo forestal, nos quedan algunas décadas antes de un colapso irreversible de nuestra civilización”.

El modelo desarrollado por los científicos pasa a representar el crecimiento de la población humana que alcanza un nivel máximo que se ve afectado por la debilitación de los bosques. Después de este punto, ocurre un colapso rápido y desastroso en la población antes de llegar a un estado estable de baja población o extinción total.

“Llamamos a este punto en el tiempo el punto de no retorno porque si la tasa de deforestación no cambia antes de este tiempo, la población humana no podrá sostenerse y se producirá un colapso desastroso o incluso una extinción”, continúan explicando los autores del estudio.

El Dr. Gerardo Aquino y el profesor Mauro Bologna dijeron que, sin cambiar los niveles insostenibles de crecimiento y consumo de la población, la única otra posibilidad de supervivencia vendría de un grado de desarrollo tecnológico sin precedentes. Un nivel tecnológico más alto conduce a una población en crecimiento y un mayor consumo forestal, pero también a un uso más efectivo de los recursos. Con un nivel tecnológico más alto, en principio podemos desarrollar soluciones técnicas para evitar/prevenir el colapso ecológico de nuestro planeta o, como última oportunidad, reconstruir una civilización en el espacio extraterrestre. Otra alternativa, sugerida por los autores, sería transformar fundamentalmente la civilización humana.

Ya no hay duda alguna, los científicos confirman claramente el fin de la civilización de una manera impactante, y no hay nada que hacer. Y esta vez no es un psíquico o vidente el que hace esta predicción, más bien científicos reconocidos que lo han demostrado mediante cálculos. Pero no nos engañen, nosotros no somos los culpables de nuestra aniquilación, son las grandes corporaciones y la élite mundial los que nos han condenado.

