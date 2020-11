¿Qué credibilidad tiene la NASA en lo que respecta a los asteroides? Ninguna. Y no lo decimos nosotros, más bien ha quedado demostrado este año que la agencia espacial estadounidense es incapaz de detectar la aproximación de asteroides peligrosos. Por ejemplo, el 16 de agosto una roca espacial denominada 2020 QG pasó a gran velocidad por nuestro planeta a 12,3 kilómetros por segundo y a tan solo 2.950 kilómetros sobre el sur del Océano Índico. Se convirtió en el sobrevuelo más cercano que se conoce de un asteroide que no ha llegado a impactar el planeta. Aunque lo peor de todo es que Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, reconoció que no detectaron el asteroide hasta que pasó por la Tierra. La excusa fue que su tamaño era relativamente pequeño, siendo imposible detectarlo con antelación. Además, Chodas señaló que si hubiese impactado únicamente se habría convertido en una bola de fuego al romperse en la atmósfera de la Tierra.

Pero no se trata de un incidente asilado, ya que otra roca espacial estableció un récord el viernes 13 de noviembre, pasando a poco menos de 400 kilómetros sobre el Pacífico Sur. El asteroide denominado 2020 VT4 fue detectado por el telescopio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en el Observatorio Mauna Loa en Hawai en las primeras horas de la mañana del sábado 14 de noviembre, solo 15 horas después de su aproximación. Estableció un récord para el paso de asteroide no meteórico documentado más cercano a la Tierra, superando así el asteroide 2020 QG de agosto. Y de nuevo la explicación fue que la roca espacial tenía entre 5 y 10 metros de ancho, aproximadamente el tamaño de una pequeña casa. Lo que está claro es que la NASA tiene credibilidad cero en lo que se refiere a los asteroides, por lo que tal vez tengamos que preocuparnos por una gran roca espacial que se está acercando hacia nuestro planeta.

2000 WO107

Solo unos días antes de diciembre, la Tierra será testigo del paso de un enorme asteroide. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA ha informado de la aproximación a la Tierra de un colosal asteroide. Como hemos podido comprobar, los asteroides que se acercan a la Tierra es algo común, pero lo que hace que el asteroide próximo a la Tierra o NEA sea una amenaza es su tamaño.

El NEA, identificado como 153201 (2000 WO107), tendrá su máximo acercamiento el 29 de noviembre. El diámetro de esta gran roca espacial es de unos 820 metros. En comparación es aproximadamente el doble de alto que el Empire State Building de Nueva York. Programado para hacer su aproximación a las 6:08 de la mañana CET del próximo domingo, la bestia espacial se acercará a una velocidad de 25,7 km/s), según la Tabla de datos de CNEOS.

Si un asteroide de este tamaño terminara entrando en la atmósfera de la Tierra e impactara, los resultados sin duda serían catastróficos. Según detalla el Museo de Paleontología de la Universidad de California, si una roca espacial de este tamaño choca con la Tierra, lanzaría una gran cantidad de polvo a la atmósfera. Si choca con el agua, aumentaría el vapor de agua en la atmósfera. Esto resultaría en un aumento de la lluvia que a su vez produciría deslizamientos de tierra. A nivel regional habría terremotos, huracanes y tsunamis debido al aumento de la energía cinética. Habría un impacto global.

Pero de nuevo las agencias espaciales no quieren ser pesimistas, o no les interesa advertir a la población, ya que el 2000 WO107 no se ha incluido en la lista de riesgos de la Agencia Espacial Europea (ESA) . Aunque tiene un tamaño aterrador, lo más cerca que puede llegar de la Tierra es de aproximadamente 4.300.000 kilómetros de la superficie del planeta.

El 153201 (2000 WO107) pertenece al grupo de Atons. Es un grupo de asteroides cercanos a la Tierra cuyas órbitas se cruzan con el lado interno de nuestro planeta. El primero de los asteroides de este grupo fue descubierto en enero de 1976 y recibió el nombre de Aten, el antiguo dios egipcio del disco solar. Este cuerpo celeste fue descubierto el 29 de noviembre de 2000 por astrónomos del Laboratorio Lincoln para la Búsqueda de Asteroides Cercanos a la Tierra (EE. UU.). Pertenece a los potencialmente peligrosos.

Estamos hablando de cuerpos celestes, cuya órbita permite acercarse a la Tierra a una distancia potencialmente peligrosa, y las dimensiones son lo suficientemente grandes como para que una colisión provoque daños importantes en nuestro planeta. El asteroide contiene níquel, hierro y cobalto. Según la base de datos Asterank (que contiene información sobre 600.000 asteroides), el valor de los minerales para 2000 WO107 se estima en 17.4 mil millones de dólares. Ahora habrá que esperar para saber si esta enorme roca espacial decide caer directamente a nuestro “patio trasero”.

