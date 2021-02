A dos meses de las elecciones que demostrarán si José Antonio Kast logrará o no hacerle daño electoral a su expartido, la UDI, tal parece que los temores y rumores que circulaban hace rato en Chile Vamos tenían asidero. La lucha por la alcaldía de Vitacura -una de las cinco del país donde triunfó el Rechazo (66,9%)- ya acusa fugas de gremialistas que están apoyando públicamente al candidato del Partido Republicano, Cristián Araya, y no a la postulante Evópoli, Camila Merino. El asunto alarma a la directiva que preside Javier Macaya, porque se había pactado un amplio respaldo de todo Chile Vamos en favor de ella y de la aspirante Daniela Peñaloza, instalada por Joaquín Lavín en Las Condes, donde también está el retador Gonzalo de la Carrera.

Y donde también ganó el Rechazo. El candidato de Kast ya tiene a su lado a Carlos Larraín Hurtado, hijo del homónimo e histórico RN. En el sector dicen que algo parecido ocurre en San Bernardo y Colina.

Dos de los casos UDI que están cruzando la frontera en Vitacura respaldando a Araya son la exalcaldesa y exconcejala Patricia Alessandri y el candidato a concejal Juan Ignacio Villela. Pero algunos aseguran que hay otros.

Con 2.744 votos, Araya fue el segundo concejal que obtuvo más apoyo en las elecciones de 2016. Iba por la UDI, pero renunció a finales de 2019. El abogado y psicólogo estudió en el Liceo Lastarria de Providencia, participó en la Revolución Pingüina de 2006 y fue contrario a las tomas. Araya fundó la plataforma Denuncia Vitacura y ha causado revuelo por su “Plan Frontera”, en el que propone “blindar accesos” y salidas de la comuna mediante un control permanente con puntos fijos, cámaras de seguridad, lectores de patente y pinchaneumáticos.

¿El gremialismo va a permitir esto? Hasta ahora parece que sí. ¿Va a sancionar a quienes lo hagan? Parece que no. Es lo que se ve en el caso de Patricia Alessandri, porque cuenta que ya le había avisado a la UDI. Claro que a la que dirigía Jacqueline van Rysselberghe, antes del cambio de mando en que asumió Javier Macaya. “A la directiva que terminó si les informé que yo iba a apoyar públicamente a Cristián Araya. Además, tampoco me han dicho que yo no pueda apoyar a una persona. Aprendí en primarias que las personas apoyan a las personas. Evelyn Matthei, que es UDI, apoyó a Camila Merino, que es Evópoli, y eso me dio la libertad, siendo yo UDI, para poder apoyar a Cristián Araya, que es republicano”, resume.

Además, dice que su apoyo es hacia Araya y no al Partido Republicano: “A Cristián Araya lo conozco hace cuatro años, fuimos concejales juntos. Es un concejal de terreno y me ha llamado mucho la atención su capacidad de contacto que ha tenido con los vecinos. Lo voy a seguir apoyando lo más que pueda y cuando él sea alcalde lo apoyaré con toda mi experiencia que tengo como concejala”.

Otro que está dispuesto a asumir los costos de su decisión es Juan Ignacio Villela, pareja de Bárbara Soto -exseremi de Educación RM: “Conozco a Cristián, somos amigos y trabajé con él durante su campaña a concejal por la UDI, he visto el trabajo que ha realizado, sobre todo en materia de seguridad, además trabajamos juntos en la campaña por el Rechazo. En política hay que ser consecuente con lo que uno piensa y asumir los costos políticos muchas veces de acciones que son externas a lo que uno quisiera hacer, por lo tanto, soy consciente y consecuente con mis ideales y por eso lo apoyo. Pienso mucho más similar a él que a la candidata de Evópoli que estuvo por el Apruebo”, dice.

El cientista político cercano a Marcela Cubillos agrega que no le comunicó esta decisión a la directiva UDI: “Lo hice porque me nació y por lo menos yo no se lo he dicho personalmente (al presidente de la UDI, Javier Macaya). Camila Merino para mí apareció en la primaria, yo antes no la conocía, su trabajo previo también lo desconozco más allá de su currículum, pero yo conozco a Cristián y es en quien confío para que lidere este proceso, es a quien hemos visto hacer la pega”.

Macaya: “Está mal” y “es obligación” respaldar a Merino

El caso de Vitacura no es aislado y se estaría replicando en otras comunas, como San Bernardo y Colina. El presidente UDI, Javier Macaya, cree que esta situación de fugas en la comuna del sector oriente “me parece que está mal, y es fundamental que se entienda que la candidata única de Chile Vamos en Vitacura es Camila Merino, y es la misma exigencia que le estamos haciendo a toda la coalición. Es una obligación respaldar su candidatura, porque emana de una primaria y un acuerdo”.

El presidente del partido asegura que esta situación “es un tema que tenemos que tocar en la interna de Chile Vamos, hay que ser capaces de ordenar lo más posible nuestras filas, por mucho que haya candidatos por fuera por los que algunos militantes puedan sentir afinidad. Como presidente de la UDI trataré de conversar con ellos y pedirles el apoyo para Camila Merino, porque Vitacura es una comuna muy relevante para Chile Vamos”.

El candidato del Partido Republicano Cristián Araya cree que el apoyo recibido por militantes UDI se basa en su trabajo por la comuna: “Quienes me apoyan han visto mi trabajo en terreno, la firmeza de mis convicciones y lo que quiero para Vitacura, y han sintonizado 100% con mi candidatura. Siempre estuve llano a participar de primarias, pero no hubo ninguna intención de parte de CHV de hacerme parte, así que la verdadera elección será el 11 de abril y está todo por escribirse. mi campaña está tomando mucha fuerza y está sumando mucho apoyo transversal”.

/psg