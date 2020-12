“Soy candidato a presidente como independiente en la primaria de Chile Vamos. Esa es mi decisión”, confesó el saliente presidente del BancoEstado, Sebastián Sichel, tras solo un par de días de haber conversado con el Presidente Sebastián Piñera para dejar su puesto en el Gobierno.

Pero no fue lo único, porque el también ex ministro de Desarrollo Social reconoció que en gran medida su salida anticipada se debió a la renuncia del ex jefe de Defensa, Mario Desbordes.

“Entiendo que se había adelantado la carrera presidencial. Tenía que tomar una decisión respecto a si iba a ser candidato. No lo había definido hasta ese día. No había tomado la decisión de ser candidato a Presidente. Pero si a uno le aceleran los tiempos tiene que tomar una decisión y creo que estaban las condiciones para tomarla”, explicó Sichel en entrevista con Las Últimas Noticias.

Según explicó el ex presidente del BancoEstado, Sebastián Sichel, tomó la decisión de ser candidato presidencial porque “la próxima elección es una de las más trascendentes de la historia de Chile y creo que puedo agregar la experiencia pública y personal que he tenido a la diversidad de Chile Vamos”.

El apoyo a Sichel

El ex ministro Sichel, pese a ser independiente, contaría un gran apoyo de diversos partidos políticos, gracias a su pasado en la oposición. Un aspecto que, según dijo, lo beneficiará en carrera presidencial.

En esta línea, Sichel afirmó que “hay ex democratacristianos, mucha gente de Ciudadanos, casi todos, gente de RN, de la UDI y mucho dirigente social que he conocido en estos años”.

“Mi invitación es a construir un espacio abierto y a eso me voy a dedicar estos tres meses: a invitar a todos los que quieren ser parte de esta campaña”, afirmó el ex ministro.

En relación a Chile Vamos, Sebastián Sichel destacó que “cada uno de los partidos tiene su valor”. Por ejemplo, dijo que la UDI “agrega toda la visión popular y valioso trabajo en terreno”, mientras que RN, “ha sido súper asertiva en entender a la clase media”, y Evópoli, “ha agregado grupos técnicos a la política”.

“Hoy me siento parte de una coalición. Los que votamos por Chile Vamos nos sentimos parte de una coalición y tengo que lograr ejercer un liderazgo que sea transversal a los partidos y que logre contribuir a la diversidad”, concluyó Sichel, quien anunciará en los próximos días su equipo de trabajo.

