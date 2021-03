Durante cientos de años, personas de todo el mundo han informado encuentros con monstruos, hadas, demonios y criaturas críptidas. Ahora bien, sería fácil decir que se trata simplemente de figuras arquetípicas; seres que nuestra conciencia colectiva evoca en nuestra mente con rasgos antropomórficos basados ​​en miedos o funciones subliminales de nuestra psique. O podríamos considerar la posibilidad ostensiblemente extraña de que se trate de entidades de otra dimensión que operan en reinos superiores de existencia. John Keel, el famoso ufólogo e investigador paranormal, conocido principalmente por su libro “Las profecías del Mothman”, una vez propuso la idea de que hay portales dimensionales en todo el mundo, conectando nuestra realidad con dimensiones paralelas. Y Keel se refirió a estas entidades como ultraterrestres; seres capaces de cruzar dimensiones a voluntad, comportándose como “viajeros cósmicos”.

Cuando se trata del Bigfoot, Sasquatch, el Yeti, o como quieras llamarlos, aquellos que han tenido encuentros han asegurado sentirse invadidos por una mezcla de sentimientos, como la alegría y/o el terror. Y no es para menos, ya que los golpes de los árboles o los inquietantes gritos nos alertan de su presencia hasta que nos acercamos lo suficiente para poder verlos, antes de desaparecer como si nunca hubieran existido. Pero a lo largo de las décadas, son muchos los que han asegurado tener evidencias de su existencia, e incluso los han grabado en video o fotografiado. Pero en 2021, el gobierno de Oklahoma, EE.UU. ha querido ir más allá, y ofrece una recompensa de 2 millones de dólares a todo aquel que logre cazar un Bigfoot.

Comienza la caza

La macabra idea de un legislador de Oklahoma de crear una temporada de caza de Sasquatch en el estado de Oklahoma se ha transformado en una recompensa literal de más 2 millones de dólares a la primera persona que capture viva a la criatura legendaria. El representante estatal Justin Humphrey se convirtió en noticia en todo el mundo en enero cuando presentó la controvertida legislación que pedía a la División de Conservación de la Vida Silvestre de Oklahoma que expidiera permisos para que las personas cacen el famoso críptido.

A pesar de toda la publicidad o quizás a causa de ella, el proyecto de ley finalmente se estancó en la burocracia y nunca llegó a la Cámara de Representantes de Oklahoma para una votación. Sea como fuere, Humphrey no ha querido quedarse ahí y ha ideado una forma de promover el concepto y aumentar considerablemente las apuestas.

Tal como explica la Radio Pública Nacional (NPR), el legislador se enteró de un vacío legal, que aparentemente le permitiría eludir la legislación y, en cambio, simplemente enlistar al departamento de turismo del estado para emitir ‘permisos de rastreo’ para Bigfoot con la condición de que el titular de la licencia entienda que no se le permite matar ni causar daño alguno a la criatura.

Sin embargo, si logran capturar un Bigfoot, el individuo podrá optar a una gran suma de dinero. Según Humphrey, su premio de 25. 000 dólares originalmente previsto para la criatura ahora se ha disparado a una enorme recompensa de 2.1 millones de dólares gracias a la colaboración de una empresa local y una compañía de producción cinematográfica.

En un principio la legislación inicial prohibía expresamente matar a un Bigfoot, pero esa ley ha desaparecido cuando presentó la resolución. Parece que la cuestión de establecer una temporada de caza de Bigfoot parece haberse resuelto, ya que Humphrey espera seguir adelante con el plan con la ayuda de la oficina de turismo y tiene la intención de trabajar con ellos para llegar a acuerdos específicos con ciertas reglas para lo que él ha denominado ‘Búsqueda de Sasquatch (Sasquatch Quest)’ de Oklahoma.

Si bien son muchos los que no creen en la existencia del Bigfoot, algunos han considerado que detrás de esta legislación se oculta un macabro objetivo. Expertos en la materia dicen que el Bigfoot es una criatura interdimensional y protector de los diferentes portales dimensionales que hay en todo el mundo. Al cazarlo se estaría permitiendo el acceso de otro tipo de entidades a nuestra realidad, los cuales convertirían nuestro mundo en el verdadero infierno.

También tenemos que añadir que esta no es la primera vez que se ofrece una recompensa por cazar una mítica criatura. En 2018, la empresa japonesa de videojuegos Capcom decidió celebrar el lanzamiento del exitoso “Monster Hunter: World”, ofreciendo un premio de 70.400 dólares a quien demostrara que algunas leyendas pueden ser reales. La lista de criaturas críptidas incluía el Bigfoot; el monstruo del Lago Ness; Aka Allghoi Khorhoi (Gusano de la muerte); sirenas; el sabueso de tierra (Earth Hound); Yeti; Chupacabras; la serpiente voladora de Namibia; Yowie; y el Owlman, el hombre búho. Lo cierto es que no sabemos si alguien consiguió hacerse con la recompensa, pero lo que sí sabemos es que la nueva ley para cazar el Bigfoot es toda una aberración y no todo vale por dinero.

/psg