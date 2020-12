Ricardo Lagos Weber tuvo un buen año. Así lo demostraron, al menos, las encuestas que lo posicionaron como uno de los políticos de la oposición con mejor evaluación. Dice que este año 2021 también optará por el camino del diálogo “si se ve disposición en el gobierno”, aclara. Algo clave al considerar que los próximos meses serán trascendentales para sacar adelante la modernización tributaria que impulsa La Moneda.

-Usted ha sido calificado como un político dialogante en la oposición, lo que incluso ha influido, dicen los expertos, en los buenos resultados de su aprobación. ¿Continuará por ese camino en 2021?

-Siempre ha sido mi camino el conversar. Hay temas que requieren un esfuerzo por encontrar puntos de entendimiento. Cuando eso no es posible… por ejemplo, si alguien se niega al aborto en tres causales, creo que es justo aplico la mayoría, pero puedo escuchar a alguien que diga que hay acompañamiento para las víctimas de violación. Para el 2019 voy a hacer lo mismo desde la presidencia de la comisión de Hacienda y cuando las diferencias sean muy profundas uno toma caminos muy claros. Pero voy a tener que dar el tiempo, el esfuerzo de concordar cosas que son importantes para Chile.

-¿Debería ser ese camino dialogante el que también continúe la oposición?

-Es que dialogar requiere de dos voluntades y a ratos el gobierno no ayuda. No nos olvidemos que el gobierno dice que le gustan los acuerdos, los diálogos, pero cuando no le gusta algo, los veta. Cuando al Presidente no le gustó lo que hicimos en salario mínimo nos trató de “antipatriotas”; cuando no le gustó lo que estaba ocurriendo con Aula Segura, dijo que había dos tipos de senadores y que los íbamos a conocer esa tarde de la votación. Tengo la disposición, no puedo saber qué va a hacer la oposición.

-Incluso desde La Moneda se destacó su perfil más dialogante.

-Para mí siempre hay que tratar de generar un espacio, esa es la política. Hay una convivencia en Chile, no hay una guerra. Tengo que usar esas mayorías, cuando las tengo, de manera inteligente y de manera juiciosa y que refleje mis valores. En la oposición al comienzo los pillaron en frío, hubo diferencias respecto de si había que sentarse a conversar o no con el gobierno.

