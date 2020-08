Sharon Stone publicó un impactante testimonio personal sobre cómo el coronavirus viene afectando a su familia y una fuerte denuncia política en sus redes sociales, con una critica contundente a la gestión de la pandemia por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Nos siguen diciendo que el riesgo es muy pequeño, que puede que no mueras, que estarás bien. Pero les digo lo que está pasando con mi familia (…): mi hermana y mi cuñado están luchando por sus vidas, y mi hermana no está muy bien”, detalló.

Sobre el caso de su hermana, explicó que no tiene defensas altas por sufrir de lupus y acusó: “Uno de ustedes que no usan mascarilla hizo esto. El único lugar al que salió fue la farmacia”.

Please light candles for my sister Kelly and her husband my dear friend Bruce 🤍🙏🏻🌿 #WearAMask pic.twitter.com/pDblINnJTD

— Sharon Stone (@sharonstone) August 17, 2020