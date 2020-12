A dos días de que se concretara su salida del Ministerio de Defensa, Mario Desbordes aseguró que dejó el cargo debido al “ruido” que estaba generando al interior de La Moneda su posible candidatura presidencial. “Conversé con el Presidente Piñera y me dijo ‘mire Mario, defíname si va a ser candidato. Si no, yo feliz que se quede en el cargo, lo está haciendo bien”, comentó.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el exsecretario de Estado señaló que ese ruido, precisamente, “enreda” las labores que están cumpliendo las autoridades y por ese motivo decidió marginarse del gobierno.

Respecto de su posible candidatura, Desbordes manifestó que “si Sebastián (Sichel) y yo salimos es porque le dijimos al Presidente que estamos dispuestos a ser candidatos presidenciales, de no ser candidatos nos quedábamos en el cargo”. Esto ya que el mismo viernes en el que se realizó el ajuste ministerial, Sichel también dejó su cargo como presidente del BancoEstado.

Pese a esto, el además exdiputado de Renovación Nacional sostuvo que “lo importante hoy son las elecciones del 11 de abril, ahí Chile se juega la vida de los próximos 50 o 60 años. Es más, prefiero perder la presidencial y tener una buena constituyente, tener un buen resultado en abril. Así de importante es”.

“¿Pero qué significa tener un buen resultado? Que la centro derecha esté bien representada y que los sectores moderados y razonables también estén bien representados, de derecha, centro e izquierda dispuestos a dialogar”, agregó.

Además, señaló que no descarta la posibilidad de incluir al Partido Republicano de José Antonio Kast en una lista única de candidatos de la centroderecha si es que están las condiciones. Pese a esto, añadió que “lo importante es que tengamos candidatos a la constituyente que vayan a proponer y a defender ideas, pero también a ser capaces de dialogar. Si voy a llevar gente que se va a oponer a todo de lado y lado, finalmente arriesgamos que la constituyente falle, fracase”.

“Yo he escuchado nombres, exdiputados UDI brillantes, extraordinarios diputados que serían grandes constituyentes, de verdad que no tengo problema. Eso se tiene que ver dentro de la coalición, pero yo no me voy a oponer.

Igualmente, Desbordes sostuvo que un buen resultado sería alcanzar el 40% de las preferencias en abril y que para eso es necesario consolidar una lista única en Chile Vamos.

