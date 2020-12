El ministro de Salud, Enrique Paris, visitó el matinal «Buenos días a todos» para referirse al avance de la pandemia en el país. Entre otros temas, el secretario de Estado se refirió a una posible segunda ola y sus recientes declaraciones sobre no ir a vacacionar al sur.

«Este tema me produjo harta polémica. Yo me refería aquí solo a la zona del eclipse y fue mal interpretado por un montón de alcaldes del sur de Chile, diciendo que yo estaba en contra de ir de vacaciones. Eso fue un error comunicacional o fue mal interpretado. Yo hablé exclusivamente del eclipse», indicó, sobre la frase que generó controversia.

«Pero, ministro, ¿no se generan mensajes que confunden? Sé que son proyecciones, pero son proyecciones muy serias. Llegan proyecciones de que en enero podríamos llegar a un nivel mucho peor que el peak de la primera ola», replicó Gonzalo Ramírez, animador del matinal.

Luego de indicar que la situación de Los Lagos «ha mejorado bastante» y que mantiene constante conversación con las autoridades del sur del país, se le consultó sobre sobre una posible segunda ola en enero.

Situación de Biobío

«Nosotros hemos observado que en la RM hay entre un 8% y 10% de aumento de casos las últimas dos semanas. En el sur la situación ha ido mejorando, tengo aquí todos los datos, región por región», respondió el ministro Paris. Fue esta afirmación lo que generó dudas en Ramírez, quien le recordó la situación de Concepción. Luego de escuchar al periodista, el ministro fue enfático para aclarar la realidad que se vive en Biobío.

Gonzalo Ramírez: Pero depende de qué zona, porque Concepción…

Ministro Paris: Bueno, yo hablé de Los Ríos y Los Lagos, Gonzalo. No he hablado de Biobío. En Biobío hay aumento del 10%.

Gonzalo Ramírez: Sí, pero no se enoje…

Ministro Paris: No, no, pero nosotros no hemos trasladado pacientes sólo por Covid. En Concepción, en Biobío, nosotros tenemos una ocupación de camas de más del 80%, pero sólo el 35% es Covid. El resto son pacientes que estaban esperando cirugías.

