En el Centro de Justicia, donde están los juzgados de garantía, es sabido entre algunos abogados litigantes que los magistrados tienen mayor espacio para intervenir, a veces deslizando opiniones personales, en las audiencias que les toca dirigir. Algo que, dicen, no ocurre en las cortes, donde los ministros suelen evitar cualquier alocución.

Fue algo en esta línea lo que se vio en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago. La valiente jueza Andrea Acevedo Muñoz (49) tuvo que hacerse cargo de la audiencia de formalización del cabo de Carabineros Carlos Martínez, imputado por cuasidelito de homicidio luego de atropellar y dar muerte a Jorge Mora, un hincha de Colo Colo.

“Aquí no estamos hablando que le estaban tirando flores o lanzando challas. Le estaban lanzando objetos contundentes”, dijo Acevedo en una de sus intervenciones. También dirigió algunas palabras en relación al equipo de fútbol, al cual suscribía la persona fallecida: “Estamos en presencia de un hecho que ocurre finalizado un encuentro deportivo con dos equipos que tienen, uno de ellos, por desgracia, una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Colo, que tiene esta famosa Garra Blanca de por medio, que sus hinchas o así denominados, tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al estado de derecho en general”.

Incluso, la magistrada tuvo el coraje para especular respecto del estado etílico de la víctima. “También hay que ver hasta qué punto hay una exposición imprudente al daño, si estaba habilitado para cruzar y, por otro lado, el estado etílico. Pensemos que él venía saliendo de un partido de fútbol. Desconozco las condiciones en que la propia víctima se encontraba”, afirmó la jueza.

Según información del Poder Judicial, Acevedo ingresó al organismo en septiembre de 2003. Su primer cargo titular fue de secretaria en el 25° Juzgado del Crimen de Santiago, luego en 2005 asumió como jueza en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago.

En su historial registra que, en 2017, asistió a un curso de perfeccionamiento llamado “Manejo y gestión de audiencias complejas con exposición mediática”. También se indica que, dentro de los “cargos temporales servidos”, Acevedo fue, durante un mes, ministra suplente interina de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Algunos de sus pares dicen que Acevedo es conocida por hacer valer sus opiniones, pese a que tiene un “bajo perfil” al interior del Centro de Justicia. También sus colegas hacen alusión a que esta no es la primera vez que se enfrenta a una polémica por sus dichos en audiencias.

