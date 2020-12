Este lunes el Tribunal Constitucional falló a favor del requerimiento presentado por el Presidente Sebastián Piñera hace exactamente un mes y declaró como inconstitucional el proyecto de ley presentado por diputados de oposición que permitía un segundo retiro del 10%, evitando, de esta manera, que los parlamentarios legislen sobre materias que son de iniciativa exclusivamente presidencial a través de reformas a la Constitución.

Con una votación de 5 votos a favor y 5 en contra, el rol clave lo tuvo la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm, quien hizo uso del voto dirimente para resolver el empate y acoger el recurso del Gobierno. El primer atisbo de lo que ocurriría fue el 9 de diciembre, cuando el pleno votó para acoger el requerimiento con el mismo resultado que el final: 5 a 5. En esa oportunidad, el voto resolutivo también lo tuvo Brahm y luego fue declarado admisible por unanimidad.

El hecho de que un requerimiento de este tipo, que fue presentado por el propio Mandatario, sea aprobado gracias al voto dirimente del presidente del Tribunal fue criticado por dirigentes de la oposición, ya que María Luisa Brahm se desempeñó como jefa de asesores del segundo piso durante el primer gobierno del Presidente Piñera.

Al respecto, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, manifestó: “En el Gobierno pasado, por ejemplo, un ex asesor de la Presidenta Bachelet que trabajó además con la ex Concertación dirimió en más de 25 ocasiones con el voto dirimente. Sin embargo, ninguno de los parlamentarios que hoy reclama puso alguna voz de alerta al respecto”.

Esta facultad de dirimir y usar el voto decisivo la otorga la ley orgánica del TC y ha sido utilizada por muchos de sus presidentes. En un informe publicado por el Observatorio Judicial en julio del 2017, se puede ver que el ex presidente del organismo, Carlos Carmona, a quien se refiere el ministro Bellolio, lideró entre los años 2014 y 2017 y utilizó el voto dirimente en 28 empates en 21 sentencias, lo que supera la cantidad de votos dirimentes utilizados por todos sus predecesores juntos, que suman 17.

| “El ex presidente Carlos Carmona, nombrado por la Presidenta Bachelet, dirimió proyectos de ley que eran claves para la administración de Bachelet y no pasó absolutamente nada”, dice Marisol Peña, ex presidenta del TC.

Carmona, quien ejerció distintos cargos en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante 20 años ininterrumpidos en las administraciones Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet I, tiene la mayor cantidad de sentencias decididas por voto dirimente. De las 85 sentencias totales dictadas durante su período, 21 de ellas fueron resueltas con su voto. Le siguen Raúl Bertelsen y Manuel Jiménez con 4, Marisol Peña y Juan Colombo con 3, Marcelo Venegas con 2 y Enrique Ortúzar, 1. Los restantes presidentes no han ocupado el voto dirimente en ninguna ocasión. Mientras, María Luisa Brahm, la actual presidenta, llevaría 5 votos dirimentes desde que asumió en agosto del año pasado.

En el gráfico del Observatorio Judicial se puede observar la cantidad de sentencias decididas por voto dirimente proporcional al número de sentencias totales que existió en cada período, en el que Carmona tuvo el número más alto.

Según el informe titulado “Carmona, el dirimente”, tres variables pueden influir en esta cantidad: “el aumento del universo total de sentencias, la composición del tribunal y el rol que le cabe al propio presidente en la búsqueda de mayorías”. Sin embargo, de acuerdo a sus autores, “el incremento del número total de sentencias (durante la presidencia de Carmona) incide, pero no alcanza para explicar la totalidad del fenómeno”.

Consultada por el voto decisivo de Brahm en esta resolución, la abogada y ex presidenta del TC, Marisol Peña, señala a El Líbero que es escéptica de que hayan mayores repercusiones. “Yo todavía era ministra del TC cuando el ex presidente Carlos Carmona, nombrado por la Presidenta Bachelet, dirimió proyectos de ley que eran claves para la administración de Bachelet y no pasó absolutamente nada”, dice. Y agrega: “Cuando yo fui presidenta no dirimí más de 2 o 3 veces en proyectos que no tenían impacto político, pero el presidente Carmona lo hizo muchísimas veces y respecto de proyectos originados precisamente en quien lo había nombrado a él”.

Carmona fue nombrado en abril de 2009 como integrante del TC por la Presidenta Bachelet, en reemplazo de Jorge Correa Sutil y en agosto de 2014 asumió la presidencia del organismo. En su primer discurso señaló que “no estamos para defender al gobierno o a la oposición. Quienes piensan que esa es nuestra tarea, le hacen un daño al Tribunal, porque lo abanderizan y lo politizan”, pese a que algunos fueron críticos de su desempeño como ministro en esos años señalando que actuó en varias ocasiones como un “operador político”.

La diferencia que ve Peña entre ese caso y el actual es que “el momento político está muy agitado, por lo tanto, dada la pugna muy fuerte que existe entre el Presidente de la República y el Congreso podría ser probable que esto que pasó inadvertido durante la presidencia de Carmona, en este caso se lo enrostren más que a María Luisa Brahm, al Presidente”.

Según Peña “el mayor perjudicado ahí, no sería la ministra Brahm, que ya ha estado bastante perjudicada con lo desacertadas de sus declaraciones desde la presidencia, sino que yo creo que el perjudicado sería el Presidente”, sentencia.

Sobre el fallo a favor del requerimiento del Gobierno, la abogada constitucionalista señala que es “una fuerte llamada de atención al Congreso”. Según la ex presidenta del TC, “se valida que todavía existe iniciativa exclusiva del Presidente de la República mientras no se verifique un cambio formal de Constitución por la Convención Constitucional”.

Fallo valorado por el Gobierno

Desde el 22 de noviembre, cuando el Gobierno ingresó el requerimiento argumentando que “algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución”, estaban esperando este resultado.

Tras ello, valoraron la decisión y señalaron que “sienta un importante precedente y significa un sólido resguardo de la vigencia de nuestra institucionalidad y Estado de Derecho”. Según el Ejecutivo, la decisión del TC “ratifica que el proyecto impugnado no se ajustaba a nuestro ordenamiento constitucional” ya que “creaba una nueva regla que atentaba directamente contra el derecho a la seguridad social y contra la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, al establecer normas de seguridad social, incorporar gastos adicionales al Estado y generar una exención tributaria”.

Según abogados constitucionalistas, la votación del 9 de diciembre cuando se admitió el requerimiento, era un precedente para lo que podía pasar en el fallo final y así fue. Se repitió la votación 5 a 5, pero con la sorpresa de que el ministro José Ignacio Vásquez, quien se había opuesto a la admisión a trámite, votó a favor en esta oportunidad. Mientras, Juan José Romero cambió su voto y optó por rechazarlo, pero no descartó que “eventuales futuros proyectos de reforma constitucional puedan infringir la Carta Fundamental”, por lo que elaboró un voto particular con otra línea argumentativa.

Quienes optaron por aprobar el recurso y se alinearon con la presidenta Brahm fueron los ministros Iván Aróstica, Cristián Letelier y Miguel Ángel Fernandez, además de Vásquez. Por rechazarlo estuvieron María Pía Silva, Gonzalo García, Nelson Pozo, Rodrigo Pica y Juan José Romero.

El viernes recién pasado los miembros del TC escucharon los alegatos durante más de cuatro horas, pero finalmente aplazaron la entrega del veredicto para el lunes 21, debido a “la complejidad de la materia”. Expusieron los abogados Gastón Gómez, representando al Presidente Piñera; Reynaldo Núñez por parte de la Cámara de Diputados; y Gabriel Osorio, a nombre del Senado.

El foco de los alegatos se basó en las atribuciones que tienen o no los diputados para impulsar reformas las que, a juicio de Gómez, son atribuciones exclusivas del Presidente. Además, señaló que la decisión del TC podría tener incidencia en otros proyectos de ley en que la Cámara que está usando la misma vía como son el proyecto que permite el retiro de fondos en rentas vitalicias, el impuesto de emergencia a los altos patrimonios y el tercer retiro de fondos de las AFP.

El Tribunal Constitucional informó que la sentencia y el voto disidente, con sus fundamentos, así como los votos particulares, serán publicados dentro del plazo legal, que vence el día 30 de diciembre de 2020.

Por Daniela Bas para ellibero.cl

