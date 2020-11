Aunque toda la serie iPhone 12 ya está en la calle, los iPhone 11 del año pasado aún tienen mucha guerra que dar. Además de estar a mejor precio y ser la opción elegida por muchos, la diferencia con los modelos de este año no es tan escandalosa para muchos, como para plantearse el cambio. No obstante, son muchos varios los usuarios de iPhone 11 los que siguen reportando un fallo desagradable que no se ha solucionado ni con la actualización de iOS 14.

Desde hace bastante tiempo, los usuarios de toda la serie iPhone 11 han estado reportando problemas durante las llamadas cuando utilizan el manos libres del móvil. Estos fallos siguen a día de hoy, y la esperanza su desaparición tras la actualización a iOS 14 se ha desvanecido, como cuentan desde Piunikaweb, donde han recogido los testimonios de algunos de los afectados.

Problema con el manos libres

Los foros siguen llenándose de quejas que se remontan al pasado mes de julio. Los usuarios reportan que al usar el altavoz del iPhone 11, las llamadas se cortan y no tienen la calida deseada. Apple indicó que podría tratarse de un error de red, pasando la pelota a los operadores, pero los usuarios reportan este problema incluso con otras apps como FaceTime, siempre que se use el manos libres. Al parecer, el fallo es común a toda la serie, con lo iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max afectados.

Los usuarios reportan el mismo error de dos maneras diferentes: por un lado, están los usuario que tienen el problema cuando establecen la conexión con otro iPhone 11, mientras que el resto experimental el fallo de forma aleatoria. La duda es saber si se trata de un problema de software o de hardware, ya que la misma fuente recoge el testimonio de un usuario que ha realizado hasta cinco cambios de un iPhone 11 Pro mientras el problema sigue surgiendo.

Solución por llegar

Es posible que Apple se encuentre tras la solución, pero por el momento solo queda que los usuarios afectados reporten la incidencia y esperar pacientemente. La única solución temporal que parece dar resultado es acercar el micrófono a la boca mientras se habla en este modo. El problema es que el concepto manos libres fue ideado precisamente, para no tener que sujetar el móvil con la mano.

