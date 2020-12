José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, lanzó una broma tras las renuncias de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo en Revolución Democrática.

“Para los que preguntan: ni Pablo Vidal ni Natalia Castillo se vienen al Partido Republicano”, partió ironizando Kast, a través de una publicación en Twitter.

“No lo han solicitado, no los queremos y si lo piden, no los aceptaremos. De revolucionarios fallidos no nos hacemos cargo”, complementó el ex candidato presidencial.

Cabe recordar que ayer jueves se dieron a conocer las renuncias de los parlamentarios Vidal y Castillo a RD. Acusaron que el partido liderado por Catalina Pérez “ha preferido un camino donde se consolida un polo de izquierda clásico”.

