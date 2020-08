Más franco que nunca, Maluma reapareció en su cuenta de Instagram para explicar los rumores que esta semana surgieron en torno a que dedicó su más reciente éxito Hawái a su ex novia, Natalia Barulich, quien actualmente sostiene una relación con el futbolista Neymar.

El intérprete de Felices los 4 rompió el silencio después de que esta semana se especuló que tiene una rivalidad con el actual novio de la modelo cubano-croata, el jugador de PSG.

La controversia comenzó cuando Neymar Jr. y otros jugadores del equipo francés celebraron su triunfo ante el RB Leipzig, en las semifinales de la Champions League, cantando la canción Hawái, tema que por varias semanas se aseguró fue compuesta por el recuerdo que Maluma aún guarda de Natalia Barulich.

El video de los futbolistas se viralizó rápidamente y los fanáticos del reggaetonero lo tomaron como una provocación hacia el cantante, quien además desapareció de las redes sociales, por lo que las reacciones a su alrededor se incrementaron.

Después de varios días en el centro de la polémica, Maluma reapareció en su Instagram para aclarar los rumores y memes provocados por la interpretación de Neymar y su salida de las plataformas digitales.

“Esta canción (Hawái) la escribimos en combo… me la mostraron en enero y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción grande… terminamos la canción y cuadramos la fecha de lanzamiento, pero más allá de eso jamás me inspire en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no, no es así”, confesó el cantante de 26 años.

“Yo terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer, yo también hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, eso no es porque me pasó a mí, si me hubiera pasado se los hubiera dicho sin problema, así que no inventen cosas que yo estoy bien y tranquilo”, dijo entre risas.

Maluma también quiso hablar de su supuesta rivalidad con Neymar Jr. Aunque primero bromeó sobre el tema, después recobró la seriedad y dedicó unas palabras muy sinceras hacia el futbolista, su ex pareja y hasta agradeció que usaran su canción para celebrar su triunfo.

“Realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa, porque cada quien hace su vida y hace lo que se le da la gana. Y si ellos son novios me pone muy bien, cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningún pedo con él; al revés me siento muy agradecido con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona al terminar el partido”, aseguró al aclarar que no tiene conflictos con Neymar u otra persona.

“Pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a ese combo de cracks cantando mis canciones, representa mucho para mí”, destacó el artista colombiano.

Maluma recordó la ocasión que se presentó en uno de los cumpleaños de Neymar y dejó ver su pasión por el fútbol al hablar del desarrollo de la liga en el país europeo. También se burló de los memes, expresiones que agradeció porque lo han hecho reír mucho.

“No tengo ningún problema con Neymar, le deseo muchos éxitos. Es un crack”, concluyó sus palabras hacia el futbolista.

Finalmente el cantante reveló que cerró su Instagram porque necesitaba un espacio para sí mismo, antes de que presentar su nuevo disco durante la madrugada de este viernes.

El álbum está compuesto de 20 canciones inéditas, con las que celebra 10 años de carrera artística: “Esta noche sale mi nuevo disco ‘Papi Juancho’, por eso me desaparecí de Instagram. Ese fue el único motivo por el que me desaparecí del Instagram, necesitaba un tiempo para mí, necesitaba depositar toda la energía, todo lo que soy a este nuevo lanzamiento, me siento muy feliz porque este es mi quinto álbum y ustedes no han dejado de apoyarme. Este año es de renacimiento”.

/psg