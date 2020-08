Un asteroide tiene una probabilidad alta (relativa) de entrar en la atmósfera terrestre y estrellarse contra la Tierra en noviembre de este año, aunque su tamaño es tan pequeño que no causaría daños significativos, según cálculos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El cuerpo se llama 2018VP1 y fue descubierto por el Observatorio Palomar en California en 2018. Se trata de un asteroide conocido entre la comunidad científica por ser el segundo asteroide con más posibilidades de golpear la Tierra en los próximos 100 años, según una lista hecha por la ESA.

2️⃣ days til #AsteroidDay!

The second most likely asteroid to strike Earth is 2018 VP1. A tiny little thing, it is estimated to be just 2.4 m in diameter and has a (relatively) high chance of striking Earth in November this year of 1 in 193 #SpaceCare💙#PlanetaryDefence🌍 pic.twitter.com/fYI9Dk3mXt

— ESA Operations (@esaoperations) June 28, 2020