Pasada la hora de partido entre Antofagasta y Colo Colo en el estadio Calvo y Bascuñán los roces y discusiones ya abundaban. Insultos iban y venían, hasta que entre ellos se asomó un vulgar gesto de Gustavo Quinteros hacia Carlos Muñoz. Un “Pato Yáñez”, por el que el DT albo se ganó la expulsión y, a la espera de lo que diga el tribunal de la ANFP, un probable castigo.

Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina, se refiere al posible castigo a Quinteros en conversación con La Tercera. “Cometió una falta gravísima, evidente. No podrá interpretarse jamás en un sentido diverso porque es obvio. Va a tener que tener una sanción seria porque tengo entendido que es agravante por ya haber sido castigado en este campeonato”, opina.

Botto calcula las fechas que podría llegar a recibir como sanción el técnico argentino nacionalizado boliviano: “Dos a seis partidos, pero ya no podrá ser dos porque tiene agravantes. No le pueden aplicar el mínimo cuando tiene agravantes. Pueden ser tres a seis”, dice, añadiendo que los insultos, además del gesto, entran en el mismo contexto, por lo que no requiere un castigo aparte.

Quinteros, una vez en las gradas tras la expulsión, envió órdenes a través de un ayudante. ¿Empeora su condición ante el posible castigo? “Todavía no está sancionado. No hay una norma que lo sancione por eso”, responde Botto.

Larga semana le espera al técnico colocolino, quien no solo está a la espera de un castigo, sino que es foco de críticas en redes sociales e incluso por parte del Colegio de Entrenadores. Su alivio, eso sí, son los tres puntos que consiguió para tratar de escapar del descenso.

