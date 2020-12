Evelyn Matthei (UDI), alcaldesa de Providencia, tuvo palabras para la carrera presidencial, indicando que si bien aún no se decide lanzar una eventual candidatura, aseguró que tiene grandes chances de llegar a La Moneda.

En entrevista con El Mercurio, Matthei recordó que en su momento expresó que “tenía que ver si había agua en la piscina” en caso de buscar ser la candidata presidencial de Chile Vamos, planteando que en la actualidad “queda claro que hay agua en la piscina y se notó bastante rápido”.

No obstante, la jefa comunal recordó que “ahora viene el tema de la Convención Constitucional y las elecciones de gobernadores y alcaldes. Yo señalé en algún momento que si iba de candidata a alcaldesa, no iba a las primarias presidenciales, y que si iba a las primarias, no me repostularía. En eso he ido variando. Hoy estoy revisando esa posición”.

Respecto a la posibilidad de buscar un nuevo periodo al frente de Providencia, para luego ser candidata presidencial, Evelyn Matthei reconoció que “es posible que sí”, ya que “eso van a hacer todos, y no hay un impedimento legal”.

“El escenario está tan difuso y complejo que después de las elecciones de abril vamos a saber mucho mejor cuál es el panorama. Así que puede ser un error cerrar puertas de antemano. No he tomado una decisión, pero estoy revisando mi posición. Creo que puede ser más sensato no cerrar puertas antes de ver cuál es el panorama del país”, argumentó.

Junto con ello, aseguró que “yo he visto encuestas presenciales a nivel de Chile entero en que se demuestra que si voy a segunda vuelta con Daniel Jadue, yo gano. Así que vamos despejando mitos”.

Consultada sobre la posibilidad de enfrentarse a la diputada Pamela Jiles (PH), Matthei le bajó el perfil a la parlamentaria, ya que expresó que “hemos tenido fenómenos así muchas veces, de personas que aparecían en todas y estaban en todas, iban a todos los programas y de las que hoy día pocos se acuerdan. No es algo que no haya sucedido”.

