Tras el balance covid-19 que el Ministerio de Salud entregó esta jornada, la Intendencia de la Región de Valparaíso informó la suspensión de espectáculo pirotécnico de Año Nuevo, tras el retroceso de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar a la fase 2 del plan “Paso a paso”.

De acuerdo al balance de esta jornada, la región sumó 91 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 54 presentaron sintomatología y 20 fueron asintomáticos. Además, reportó un deceso llegando a 1.214 desde el inicio de la pandemia.

“Respecto a los fuegos artificiales, lo dijimos la semana pasada, la intención de los alcaldes y nosotros era apoyarlos como una señal de esperanza, pero ahora no hay alternativa: el seremi de Salud está sacando una resolución que prohíbe los fuegos artificiales este año”, dijo el intendente Jorge Martínez.

“Así que no va a haber en estas comunas fuegos artificiales y no vamos a tener el espectáculo Año Nuevo en el Mar, así como no vamos a tener el Festival de Viña y mucha actividades; primero está la salud de las personas”, añadió.

De acuerdo a Martínez, “queremos gente sana, que nuestros adultos mayores pasen muchos años más con nosotros, los que puedan estarlo, así que (se aplicarán) estas medidas y las de mayor control y fiscalización para poder salir lo antes posible de esta fase 2”.

Finalmente, señaló que en la última semana “se han visto muchas reuniones intrafamiliares y mucha congestión vehicular y gente en las calles”.

