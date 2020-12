El ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, corrigió a la saliente timonel de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, quien afirmó que durante el estallido social “el Gobierno estuvo muy cerca de caer, más cerca de lo que la gente cree”. De acuerdo al eventual precandidato presidencial de Chile Vamos, “lo que estuvo en riesgo fue la República completa, no iba a caer sólo el Gobierno”.

“Fueron cientos de personas aburridas, cansadas, choreadas, angustiadas, póngale el nombre que usted quiera, que nos salieron a decir a las calles. En algún minuto hubo 3 millones de personas en la calle, qué país o gobierno resiste eso”, explicó Desbordes en el programa Tolerancia Cero de CNN.

Para el ex presidente de RN, gran parte de la responsabilidad de la crisis recae en “grupos violentos, pequeños, minoritarios, pero muy violentos que causaron estragos el 18 y el 19 (de octubre de 2019) y en otras fechas muy específicas”.

Incluso, afirmó que esos grupos pequeños “provocaron que el Gobierno entero tambaleara, que el sistema entero tambaleara”.

El ex secretario de Estado también evidenció que durante el estallido social en nuestro país los militares no estaban dispuestos a intervenir mayormente, porque “si llegan los militares es guerra civil, porque se tendrían que haber opuesto a la masa de gente que estaba en la calle y yo creo que no estaban dispuestos a eso”.

Desbordes y su carrera a La Moneda

En el programa, Mario Desbordes también sinceró sus pretensiones de cara a los próximos comicios que realizará nuestro país para definir a los integrantes de la Convención Constitucional -el 11 de abril del 2021- y las presidenciales de noviembre del mismo año.

Desbordes aseguró que sería más importante la primera votación para él y su sector porque “nos jugamos el Chile los próximos 50 o 60 años”.

“Antes que la presidencial, es fundamental salir a trabajar por la Constituyente. Yo prefiero que Chile Vamos pierda la presidencial si es que logramos tener un buen resultado en la Constituyente, eso es para mí más importante que nada”, aclaró.

En ese contexto, se le consultó respecto a la eventual candidatura de Sebastián Sichel, quien pese a ser independiente, podría competir con el resto de Chile Vamos.

“Ojalá más gente se viniera con nosotros desde la centro izquierda, desde la zona moderada. Yo feliz de que haya más gente como Sebastián Sichel que cruce la vereda o Mariana Aylwin”, explicó el ex ministro de Defensa.

La alternativa de Desbordes al tercer retiro del 10%

Mario Desbordes también habló sobre el proyecto de retiro del tercer 10% que ingresó hace algunos días la diputada Pamela Jiles junto a su jefe de gabinete.

Un proyecto que Desbordes espera que “no se discuta”, ya que a su juicio “lo peor que le puede pasar a la gente es que le digamos ‘oye, arrégleselas usted solo’. Es eso el retiro de plata de los fondos de pensiones”.

En esta línea, y como mucha gente “se está quedando sin plata”, Desbordes se preguntó de forma retórica, “¿por qué no le devolvemos el 100% a aquella persona que tiene 50 y tantos años?”.

