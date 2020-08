Corea del Sur decretó el martes el cierre de escuelas y el regreso a las clases online en la región metropolitana de la capital, Seúl, en su 12do día consecutivo con un aumento de tres dígitos en los nuevos casos de coronavirus.

Según la ministra de Educación, Yoo Eun-hae, en las dos últimas semanas se detectaron al menos 193 positivos entre estudiantes y profesores en la zona metropolitana de Seúl, donde un rebrote ha amenazado con borrar los avances realizados contra la pandemia.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur reportaron 280 nuevos casos decovidesos.

Yoo explicó que la mayoría de los alumnos de jardín de infancia, primaria y secundaria recibirán clases online hasta al menos el 11 de septiembre. Los estudiantes de último curso de secundaria seguirán acudiendo a los centros para no interrumpir el programa antes de los cruciales exámenes de acceso a la universidad.

Según los Centros, 221 de las nuevas infecciones se localizaron en la región de Seúl, donde reside la mitad de los 51 millones de habitantes del país. En esa zona, las iglesias fueron uno de los principales focos de contagio antes de que las autoridades ordenasen su cierre por el aumento de las restricciones para atajar la pandemia.

Por su parte, India reportó el martes más de 60.000 nuevos contagios para un total nacional de 3,17 millones. El Ministerio de Salud confirmó además 848 decesos a causa del virus en las últimas 24 horas, por lo que los fallecidos superaron la barrera de los 58.000. La tasa de recuperación rozaba el 76% mientras las autoridades anunciaban su récord diario de pacientes curados con más de 66.500. El número de pruebas de detección realizadas también se ha incrementado drásticamente.

Hong Kong anunció que aliviará algunas medidas de distanciamiento social ante el descenso en el número de contagios. La prohibición de cenar en el interior de restaurantes durante la noche terminará el viernes, y otros negocios como cines, salones de belleza y algunos recintos deportivos al aire libre podrán volver a recibir clientes. Además, quienes hagan deporte al aire libre o en parques no tendrán que llevar mascarilla. El ministro de Salud del territorio semiautónomo chino dijo que no era posible esperar hasta que no haya más contagios locales para levantar las restricciones.

Las universidades de Beijing se están preparando para realizar pruebas de detección del virus a los estudiantes que regresen a los campus de la ciudad. El costo de los tests a los 600.000 matriculados correrá a cargo de los propios centros, explicó la Comisión Municipal de Educación de la capital china. Se espera que las universidades inicien las clases el 9 de septiembre.

La Comisión Nacional de Salud de China no reportó nuevos contagios locales el martes por noveno día consecutivo, y dijo que se detectaron 14 positivos entre viajeros que llegaron desde el extranjero.

