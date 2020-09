Con un sismo cercano a los de 7 grados Ritcher y más de 40 réplicas, comenzó el mes de septiembre para la zona centro norte de nuestro país, en un evento que se percibió a las 00:09 horas de este martes 1 de septiembre a 55 kilómetros al norte de Huasco, Región de Atacama.

“Es una actividad esperable en la zona si vemos la historia sísmica de la región. El último gran terremoto fue un magnitud 8.5 en 1922, estamos casi cerca de cien años de ese evento”, aseguró en Bienvenidos Mario Pardo, subdirector Centro Sismológico Nacional.

¿Fue entonces este terremoto el que tanto se pronosticaba?

“Este no es el sismo mayor que se está esperando, se espera un magnitud del orden de 8 o superior. ¿Qué va a pasar a futuro?, no podemos aventurar ningún pronóstico en caso de terremoto. Sólo podemos decir que la zona es capaz de generar sismos mayores que ocho y no lo ha hecho hace más de un siglo”, agregó el especialista.

El movimiento pudo sentirse también en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

En el caso de la capital, la Dirección Regional de la Onemi reportó una intensidad de III grados Mercalli en la comuna de Lo Barnechea.

Más de 40 réplicas tras terremoto

Desde el terremoto mayor que despertó a los nortinos durante esta madrugada, hasta las primeras horas de esta jornada, el Centro Sismológico Nacional ha registrado más de cuarenta réplicas.

Entre ellas, unos cuatro sismos han sido de magnitud entre 5 y 6 grados Ritcher. Mientras que unos cinco entre 4 y 5 grados de esta misma escala.

“Llamo a la calma, es una situación normal en Chile que ocurran eventos de esta naturaleza. Y cada cierto tiempo tenemos que esperar que inevitablemente ocurran eventos mayores y para eso debemos estar preparados siempre. Viviendo en cualquier lugar del país estamos expuestos a la variable terremoto”, precisó Pardo.

AHORA| Gobernadora @PaulinaBassaure visita vecinos de inmuebles afectados por sismo de mayor intensidad ocurrido durante esta madrugada de la provincia de #Copiapó. pic.twitter.com/rVeW85GCVF — Gob_Copiapó (@Gob_Copiapo) September 1, 2020

