“Es una buena idea”, dijo enfáticamente Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno estadounidense, cuando este viernes se le preguntó acerca del plan del presidente electo Joe Biden de pedirle a los estadounidenses que usen tapabocas durante los primeros 100 días de su administración, como medida de prevención de la propagación del COVID 19.

El plan de Biden recibió algunas críticas por la supuesta arbitrariedad de hablar de 100 días. En diálogo con la cadena CNN, el demócrata dijo que sería un pedido “sólo por 100 días, no para siempre”, prediciendo que la utilización de las mascarillas reduciría significativamente el número de nuevos casos que estamos viendo en estos días.

Este viernes Fauci defendió la postura de Biden asegurando que había hablado con el presidente electo y que estaba seguro de que hablar de 100 días no era un número artificial al azar.

“Él solo quiere –y es una buena idea- que haya uniformidad. Está diciendo ‘escúchenme todos por 100 días’. Puede pasar que después de ese período de tiempo, todavía necesitemos utilizar mascarillas. Pero Biden sólo quiere un compromiso de todos por un tiempo acotado, por 100 días. Discutí el tema con él y le dije que creía que era una buena idea”, afirmó el Dr. Fauci en entrevista con un programa matutino de una cadena de televisión nacional.

Durante la campaña, Joe Biden se había mostrado a favor de una política uniforme a nivel nacional que exija el uso de máscaras tapabocas. Pero también había explicado que como constitucionalista entendía que un presidente podía no tener el poder para imponer una regla de este tipo en todo el país. Si bien en su declaración de ayer no entró en detalles, todo parece indicar que este plan de las mascarillas durante los primeros 100 días de su gobierno será un pedido buscando la colaboración de los ciudadanos estadounidenses, y no una orden que obligatoriamente deba cumplirse.

El tema del uso de tapabocas, y de las órdenes federales durante la pandemia, ha sido controversial durante todo este 2020 en Estados Unidos. Si bien el presidente Donald Trump se ha mostrado en ocasiones utilizando una mascarilla, hubo momentos en los que se burló del uso de las mismas –y de Joe Biden por utilizarlas todo el tiempo-. No todos los republicanos siguieron la línea del presidente Trump, pero muchos de sus seguidores apoyan su postura. De todos modos, varios miembros de la administración Trump, como el director de los CDC (Centros para el Control de Enfermedades por sus siglas en inglés), Robert Redfield, han apoyado las órdenes de uso de tapabocas. “La mascarilla es más útil que una vacuna a esta altura de la pandemia”, declaró Redfield recientemente.

La comunidad científica tiende a estar de acuerdo también. Un estudio de la Universidad de Washington indica que el índice de mortalidad a consecuencia del COVID-19 podría reducirse un 66 por ciento si existiera una exigencia nacional de utilizar máscaras.

Fauci y los CDC comenzaron a recomendar el uso de mascarillas en el pasado mes de abril, a un mes de la declaración de la pandemia. En junio, Fauci pidió disculpas públicamente por haber tardado tanto en reconocer la utilidad de esta medida de prevención.

En su entrevista de esta mañana, Fauci también reconoció públicamente haber aceptado la propuesta de Biden de ser el jefe de los asesores médicos de la nueva administración y mantenerse al frente del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Fauci dirige esta nstitución desde 1984, y ha servido en durante seis presidencias diferentes.

