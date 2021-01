Entrevistado por el CDF, Andrés Robles descargó toda su bronca, no sólo por el resultado, sino por “tantas cosas raras” que están pasando el fútbol chileno:

“Todos los que vieron el partido por televisión me han dicho que fue penal el de Casanova en el área de Universidad de Chile. Y el árbitro ni siquiera se tomó la molestia de ir a revisarlo. Dialogó un par de cosas con el VAR y nos dijo que era córner. Si eso no llama la atención, no se pos. Además, como bien lo dijo nuestro ex entrenador cuando renunció, todas las programaciones, suspensiones y reprogramaciones de partidos parecieran favorecer a determinados equipos, perjudicando claramente a otros, como es el caso nuestro por ejemplo. Nadie está pidiendo que favorezcan a la Universidad de Concepción, pero sí que haya un trato un justo y trasparente para todos. Es impresentable, por ejemplo, que no se juegue lo antes posible el partido de Iquique con Universidad de Chile. Son dos equipos que están en la zona baja de la Tabla de Promedios y no pueden programarlos para cuando el campeonato ya esté decidido. Es impresentable”

