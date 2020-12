Entre el 25 de febrero y el 11 de noviembre de 2020 no hubo ningún agregado en la carpeta del Poder Judicial referida a la investigación que se seguía contra el ex mirista Jaime Castillo Petruzzi. El proceso comenzó el 17 de febrero de este año, luego de que se difundiera un video de Castillo Petruzzi emitiendo “diversas expresiones que incitan a la subversión del orden público”. La querella que introdujo el Ministerio del Interior fue admitida por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago el 18 de febrero, el 21 de febrero el ex mirista designó a sus abogados, el 25 de ese mes fueron aceptados por el juzgado y desde entonces el proceso permaneció inactivo.

Hasta el 11 de noviembre. Ese día el fiscal adjunto de la Fiscalía Local Santiago Centro, Francisco Jacir Manterola, se comunicó con el tribunal para informarles que se había dispuesto el cierre de la indagatoria y su intención de no perseverar “por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”. La audiencia para oficializar esta decisión se llevará a cabo hoy por videoconferencia a las 9:00 am.

La defensa de Castillo Petruzzi corre por cuenta de tres abogados cercanos al diputado comunista Hugo Gutiérrez: Boris Paredes Bustos, Fernando Monsalve Arias (ambos han sido sus asesores legislativos) y de la abogada de la Corporación Londres 38 Magdalena Garcés Fuentes, quien también se involucró a favor del legislador en el reciente proceso en Tribunal Constitucional el que se intentó destituirlo.

El ex combatiente del MIR Jaime Castillo Petruzzi estuvo preso durante 23 años en Perú acusado de terrorismo por su participación en el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Regresó al país el 15 de octubre de 2016 tras ser expulsado del país fronterizo -sin posibilidad de regresar-. Desde entonces mantuvo un perfil bajo, hasta que se involucró, desde agosto de 2019, en la promoción del libro “Chem Ka Rakiduam. Pensamiento y acción de la CAM”, junto al principal vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul.

“No va a haber acá una solución posible si es que no hacemos colapsar la columna vertebral de la Defensa del Estado, que son las Fuerzas Armadas, la policía”, dijo en una de estas actividades llevada a cabo el 16 de enero de este año, en la calle San Antonio N° 434, comuna de Santiago.

Otra de sus frases para celebrar el actuar de las ORT (organizaciones de recuperación territorial) de la CAM fue: “Es efectivamente una guerra de guerrillas, de desgaste, sabotaje político-militar. La acción de milicianos, de comandos son, diría, los embriones de lo que tiene que ser en algún momento un poder superior que enfrente a las fuerzas de ocupación del Estado chileno”.

Trascendió que durante más de un año de investigaciones, el Ministerio Público considera que los antecedentes existentes no le permitirían tener un resultado positivo en un eventual juicio oral, esto ya que no habría pruebas de que Castillo Petruzzi hubiese intentado llevar a la práctica sus palabras, debido al contexto de la pandemia.

Pese a esto, desde el Ejecutivo continúan mirando al ex mirista con atención. Confían en que aunque ahora no se vaya a perseverar esto no signifique que Castillo Petruzzi deje de ser un sujeto de interés para efectos del Ministerio Público y de todas las alteraciones del orden público que han ocurrido en el país desde el 18 de octubre de 2019.

Apariciones públicas por el “comandante Ramiro”

Es así como la mirada continúa puesta en sus apariciones públicas. Las últimas evidencian que continúa involucrado con sus “antiguos grupos de incubación”, ya que comenzó a tener una vida más pública desde que Mauricio Hernández Norambuena fue extraditado desde Brasil el 19 de octubre de 2019 y encarcelado en Chile por el homicidio del senador de la UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

Quienes conocen los pasos de Castillo Petruzzi dan cuenta de que existe una vinculación muy cercana con la familia y el entorno del llamado “comandante Ramiro” y el pasado 30 de noviembre participó en un acto de solidaridad con el líder frentista en el que se exigía su libertad y la de los llamados “presos políticos de la revuelta” frente a la Dirección Nacional de Gendarmería.

Días después (el 9 de diciembre) se publicó un video suyo en la cuenta de Facebook de Radio Plaza de la Dignidad en una campaña que llamaron “presos políticos a la calle”. “Queremos sumar nuestra voz a todas las voces que se alzan y reclaman la inmediata libertad, sin ningún tipo de condiciones de todos los prisioneros políticos, de todas las instancias en las cuales se encuentren detenidos: purgando prisión, condenados, detenidos, en proceso, en arresto domiciliario. Todos aquellos que estén sometidos a la legislación burguesa imperial, que oprime a nuestros pueblos”, dijo Castillo Petruzzi en el video, publicado con la leyenda: “Libertad inmediata e incondicional a todxs lxs Presxs Políticxs. Fuera Piñera y toda la casta político-empresarial. Asamblea Constituyente libre y soberana que barra con la institucionalidad neoliberal. Por nuestrxs muertxs, heridxs, mutiladxs, reprimidos, encarcelados… A no soltar las calles”.

En consecuencia, las manifestaciones por la libertad de Hernández Norambuena se mezclan con la demanda por libertad de los imputados tras el 18-O que dio lugar al proyecto de ley de indulto que pretende extinguir la responsabilidad penal de personas imputadas o condenadas debido a los disturbios que ha habido en el país tras el 18 de octubre de 2019, presentado en el Senado por Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC), Isabel Allende (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO).

En esta demanda a Castillo Petrizzi le acompaña su hija adolescente, Paula Castillo Palacios, quien es una activa integrante de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios.

Castillo Palacios es la penúltima de los hijos Castillo Petruzzi (tiene cinco), resultado de su relación con Maite Palacios a quien conoció cuando él permanecía en la cárcel en Perú. Maite Palacios es hija del veterano militante de izquierda peruano y fundador del MIR en ese país, Walter Palacios, quien estaba preso en la misma cárcel que el chileno. La pareja se conoció cuando ambos hombres coincidieron en prisión. Ella vivía en Italia e inició una relación por correspondencia con Jaime estando él aún preso.

El pasado 26 de noviembre, Castillo Palacios fue detenida y dejada en libertad, luego de participar en una actividad organizada por la Aces y por la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos 18 de octubre. Ese día se encadenaron afuera del ex Congreso, en Santiago, para exigir una ley de amnistía y la libertad inmediata de los detenidos, independientemente de que desde la Fiscalía Nacional, la Corte Suprema, la Defensoría y el Ejecutivo se ha dejado claro que los jueces no fallan según la postura política o ideológica que puede tener un magistrado o los mismos imputados, descartando la existencia de presos políticos en el país.

¡No estamos todxs, faltan lxs presxs!

Hoy jueves Encadenamiento en el x congreso de Santiago. Por nuestrxs compañerxs secuestradxs por el estado, quien lxs tiene privadxs de libertad.

¡¡No mas presxs por luchar!! pic.twitter.com/F4dGSiAYuJ — Coordinadora 18 de octubre (@Coordinadora18O) November 26, 2020

En esa actividad fuera del ex Congreso también estuvo involucrado Víctor Chanfreau, ex vocero de la Aces y actual Relacionador Público de la Asamblea.

En una entrevista concedida a The Clinic, Chanfreau admite que forma parte de la Unión Rebelde, una instancia creada en 2014, que nace de la fusión entre los colectivos Ofensiva Secundaria (OS) y Juventud Rebelde (JR). La Juventud Rebelde surge como homenaje de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez del MIR; y sus jóvenes militantes responden a una tradición familiar vinculada con este sector político. Chanfreau es nieto de Alfonso Chanfreau, militante del MIR que fue detenido y desaparecido 1974.

El rol de la Coordinadora 18-O

Las Convocatorias de la Aces y de la Coordinadora 18 de Octubre generalmente se cruzan. Así como coincidieron en el llamado a encadenarse fuera del ex Congreso también estuvieron en la actividad frente a la Dirección Nacional de Gendarmería, a través de la figura de Chanfreau que es parte de los dos movimientos.

“Entendemos que la prisión política no comienza del 18 de octubre en adelante sino que no se detuvo con el fin de la dictadura cívico-militar. Por lo tanto es necesario que luchemos por la totalidad de los prisioneros políticos exigiendo amnistía sin condiciones para los compañeros de la revuelta y la derogación del Decreto 321 para los presos de larga condena, como en este caso ‘Ramiro’”, afirmó Chanfreau durante esa actividad.

Los voceros de la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de Octubre tienen una estrecha relación con anarquistas. Su vocera Candelaria Cortés-Monroy (38) está vinculada al caso Bombas 1, de 2009, y son cercanos a Mónica Caballero y Francisco Solar, en prisión preventiva por el envío y colocación de artefactos explosivos y quienes también se cuentan entre los imputados por el Caso Bombas I.

Nicolás Toro y Óscar Castro Vila fueron los abogados a cargo de la defensa de Solar durante la formalización realizada en julio. Toro además representa a los ex voceros de la Aces, Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau en una querella que introdujeron luego de recibir amenazas en redes sociales, tras el boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

Francisco Solar fue detenido por Carabineros tras participar en una manifestación el 15 de mayo en las afueras del canal de televisión Mega. El arresto se produjo por “desórdenes” durante una convocatoria de la Coordinadora 18 de Octubre, organización que tiene una campaña que llaman “viernes de agitación” y ese día la convocatoria era frente al canal.

Hace seis días, los nuevos voceros de la Aces Catalina Garay y Marcos Fauré dirigieron una manifestación frente al Sename también por la libertad de los llamados “presos políticos” y allí los acompañó la vocera de la Coordinadora 18-O.

