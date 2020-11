Tras conocerse más casos sobre el ‘hackeo’ de cuentas de WhatsApp, los usuarios deben cambiar tres configuraciones de la aplicación vinculadas con la privacidad, los archivos recibidos y la verificación del perfil, según las recomendaciones del experto en seguridad Zak Doffman, publicadas recientemente en Forbes.

El especialista, fundador de la empresa Digital Barriers que busca de soluciones de vigilancia avanzadas para defensa, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo, partió de un caso en el que los piratas engañan al usuario, desde una cuenta ya secuestrada de uno de sus amigos, para que comparta un código enviado por mensaje normal a su teléfono.

At 1158 I’m up to my ears at work (listen to @BBCRadio2 to find out why).

So I forwarded Penny the code — but within a minute I was having doubts. pic.twitter.com/vGNWMk0kcw

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) November 13, 2020