El régimen de Nicolás Maduro anunció este lunes el indulto de decenas de dirigentes opositores apresados o exiliados. Entre ellos se encuentran Freddy Guevara, Mariela Magallanes, Freddy Superlano, José Guerra, Tomas Guanipa, Carlos Lozano, Carlos Lozano, Juan Andrés Mejía, Miguel Pizarro, Simon Calzadilla, Henry Ramos, Gilber Caro, Renzo Prieto y Vasco Da Costa.

La lista de funcionarios opositores indultados, anunciada por Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen, incluye también los siguientes nombres: Américo De Grazia, Richard Blanco, Jorge Millán, José Guerra, Tomás Guanipa, Luis Stefanelli, Carlos Paparoni, Aristimuño Miguel, José Marulanda, Rubén Darío Rojas, Arcas Roldan Vicent José, Isabel Moncada, Moreno Nelly, Roberto Marrero, Toro Wilmer, José Daniel Hernández, Rafael Guzmán, Franco Casella, Juan Pablo García, Winston Flores, Ramos Allup, Edgar Zambrano, Luis Florido.

“Los órganos policiales, militares y de servicios penitenciarios, deberán implementar de manera inmediata las medidas de libertad acordadas por los tribunales competentes nombradas en este decreto”, indicó Rodríguez. “La vicepresidenta ejecutiva, la ministra del Servicio Penitenciario y el de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, quedan encargados de ejecutar el presente decreto”, agregó.

El funcionario chavista sostuvo que los indultados “tienen la oportunidad de participar en las elecciones” parlamentarias convocadas por el régimen para el 6 de diciembre. “No sabemos si estas personas van a participar en las elecciones. No hay ningún acondicionamiento en este indulto, aunque la intención es que el pueblo pueda decidir por quién votar”.

“La intención es que aprovechemos esta oportunidad estelar para que el próximo 6 de diciembre demostremos al mundo la solidez de la democracia en Venezuela”, apuntó. “Este decreto -continuó- persigue la reconciliación nacional y que se re-encausen las acciones políticas de todos los actores por la vía constitucional, pacífica y electoral, ojalá sea escuchado el mensaje de Maduro”.

Gran parte de la oposición se negó a participar de los comicios por considerarlos “fraudulentos”. En esa línea, Estados Unidos, la Unión Europea (UE), y la mayor parte de los países y organismos internacionales de América Latina denunciaron que no existen condiciones para llevar a cabo elecciones “libres y transparentes”.

Este anuncio de la dictadura de Maduro provocará ahora varios interrogantes sobre cuál es la intención del régimen con esta maniobra. Una de las especulaciones es que la decisión esté relacionada con un acuerdo con la Unión Europea para una potencial participación de Henrique Capriles en las legislativas de diciembre.

El viernes pasado, después de más de dos años detenido, el régimen chavista excarceló al diputado opositor Juan Requesens, quien ahora se encuentra en prisión domiciliaria.

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, calificó de “absurda” la medida anunciada por la dictadura, ya que los indultados no han sido juzgados ni sentenciados: “Por favor! Indulto Presidencial? Condonar la Pena a quienes no han sido juzgados ni sentenciados? Esto no existe en el Derecho Penal. Los perdona? Cuáles Crímenes cometieron Nicolás? Si son Perseguidos Politicos? Que Absurdo!”.

Respecto a esto último, los nombres “indultados” por la dictadura pertenecen a dirigentes sin condenas, algunos exiliados, y otros inhabilitados. Diferente es el caso, por ejemplo, de Leopoldo López, quien el año pasado fue liberado el 30 de abril de su prisión domiciliaria por militares con un “indulto presidencial” de Juan Guaidó. El líder de Voluntad Popular (VP), que cumplía una pena de casi 14 años de prisión dictada por la justicia chavista, no forma parte de la lista anunciada este lunes por Jorge Rodríguez.

Julio Borges y Carlos Vecchio, embajadores del gobierno de Guaidó en Colombia y Estados Unidos, respectivamente, tampoco están en la nómina. Ambos tienen orden de arresto por el fiscal general chavista, Tarek William Saab, quien los acusó de conspirar para evitar que el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra pueda ser utilizado por el chavismo.

/psg