El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, indicó este miércoles que la información disponible sobre el desarrollo de las vacunas contra el Covid-19 permiten afirmar con seguridad que al menos una de ellas será aprobada antes de fin de año.

“Creo que para el momento en que lleguemos al final de este año calendario nos sentiremos lo suficientemente cómodos para decir que tenemos una vacuna segura y efectiva para el público estadounidense”, expresó en una entrevista televisiva el director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Nueve potenciales vacunas están actualmente en la tercera y última fase de testeos. De mostrar resultados alentadores -es decir, haber generado anticuerpos suficientes para combatir la enfermedad sin causar efectos secundarios de relevancia- la iniciativa recibirá aprobación de las autoridades sanitarias correspondientes para comenzar a ser inoculada en el público.

La tercera fase de testeos requiere una amplia base de voluntarios -alrededor de 30.000 personas- de diversos grupos demográficos y con condiciones preexistentes para asegurarse de que los potenciales efectos secundarios no sean lo suficientemente detrimentales para representar un peligro en los grupos de riesgo.

De las nueve vacunas en esta etapa, Estados Unidos ya ha llegado a acuerdos con al menos dos de ellas para procurarse millones de dosis inmediatas en caso que efectivamente logren su aprobación: Aquellas desarrolladas por Moderna, y Pfizer y BioNtech.

En el primer caso, la administración de Donald Trump firmó un acuerdo el pasado 12 de agosto para comprar 100 millones de dosis por alrededor de USD 1.500 millones. El contrato también incluye una opción por 400 millones de dosis adicionales, según declaraciones de la empresa y del Departamento de Salud estadounidense.

De esta manera, el acuerdo elevó la inversión de la Casa Blanca en el laboratorio creado hace menos de 10 años. Ahora alcanza los USD 2.480 millones. Moderna se encamina a concluir la tercera fase de su estudio -que abarca a 30.000 personas- en septiembre. No obstante, la compañía indicó que sus resultados serán publicados en diciembre.

Los resultados de su fase 1, publicados a finales de julio, mostró resultados prometedores. Las conclusiones, publicadas por la revista científica The New England Journal of Medicine (NEJM), detallaron que la vacuna mRNA-1273 indujo respuestas inmunitarias anti-SARS-CoV-2 en todos los participantes, y no se identificaron problemas de seguridad graves o limitantes de los ensayos.

La Casa Blanca también se aseguró 100 millones de dosis de la vacuna de BioNtech y Pfizer. A finales de agosto anunció que pagaría USD 2.000 millones por ellas y que podría adquirir 500 millones adicionales. Su candidata también ha arrojado resultados prometedores en los ensayos clínicos preliminares en humanos.

Como la vacuna en desarrollo de BioNTech probablemente requerirá al menos dos dosis para ser efectiva, el costo por inmunización es de aproximadamente 40 dólares por persona, según consignó el Financial Times.

En paralelo, los responsables de la potencial vacuna desarrollada por el instituto Jenner de la Universidad de Oxford y AstraZeneca anunciaron que venderían 2.000 millones de dosis al costo. La administración de Donald Trump le otorgó USD 1.200 millones para apotar su desarrollo, y los resultados de sus primeras fases también mostraron que era segura. En agosto, llegó a un acuerdo con la Unión Europea para entregarle 400 millones de dosis en caso de que los resultados de la última fase fueran positivos.

No obstante, y más allá de los progresos de las iniciativas, Fauci destacó en otro pasaje de la entrevista que actualmente el foco debe estar en mitigar el avance de la enfermedad. Especialmente considerando los peligros de que la temporada de gripe -que tiene lugar en el otoño boreal, que comenzará en alrededor de tres semanas- se sumen a los causados por el Covid-19.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia a nivel global, al menos en términos nominales. Según la universidad Johns Hopkins, cuenta al martes con más de 6 millones de casos y 184.804 muertes. Las cifras representan casi un cuarto y más de un quinto de las cifras a nivel global, respectivamente. Y si bien la cantidad de casos positivos diarios y ha disminuido en las últimas semanas desde su pico del 24 de julio -cuando registró casi 80.000 contagios- las cifras diarias continúan por sobre las 40.000 transmistiones.

/psg