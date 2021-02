Tras permanecer varias semanas internado por una falla renal, el expresidente argentino Carlos Menem murió este domingo a los 90 años, según confirmó la prensa argentina.

Ante su delicado estado de salud y mal pronóstico, a fines de diciembre la exmiss Universo Cecilia Bolocco, quien estuvo casada con el exmandatario argentino entre 2001 y 2007, viajó al país trasandino para que el hijo de ambos -Máximo, de 17 años- pudiera ver a su padre.

Así fue como Cecilia y Máximo llegaron hasta Los Arcos, centro asistencial de Buenos Aires donde Menem pasó sus últimos días, donde después de mucho tiempo el adolescente pudo estar a solas con él.

“Máximo le pudo hablar. Carlos está inconsciente, pero para él fue liberador y un momento muy especial, ya que finalmente pudo tener un espacio a solas con él”, señaló exMiss Universo en conversación con El Mercurio.

En la ocasión, Cecilia reconoció que llevó a Máximo a Buenos Aires para que se despidiera de su padre, ya que estaba agonizando. Asimismo, la exreina de belleza dijo que le habría gustado a ella verlo también, pero “fue imposible”.

Una relación difícil

La relación entre Máximo y su padre no fue precisamente cercana. De hecho, hace un par de años, el joven se refirió en duros términos a él y su hermana Zulema, quien había asegurado que la ex Miss Universo no respondía los llamados a Carlos Menem tras la cirugía en que a Máximo le extirparon un tumor cerebral.

Cuando se enteró que Zulema estaba hablando de su madre en la prensa argentina, Máximo sacó la voz. “Si mi papá quiere saber cómo estoy es muy fácil: me puede llamar cuando quiera”, manifestó. “La última vez que me llamó fue a fines de diciembre del año pasado”, aseguró entonces.

“Ah, y Zulema Memen si ves esto, deja de cagarme la vida. Ya es mucho. Te pasaste de la línea”, añadió.

El polémico quiebre del matrimonio

Recordemos que Cecilia Bolocco se casó el 26 de mayo de 2001 con Carlos Menem, tras conocerlo en una entrevista televisiva en la Casa Rosada. En 2003 tuvieron a Máximo en Santiago.

Los trámites de divorcio los iniciaron en 2007 luego de que la entonces revista SQP publicó varias imágenes que mostraban a la también animadora junto al empresario italiano Luciano Marocchino en Miami. Luego, tanto Menem como Bolocco reconocieron que llevaban mucho tiempo separados de hecho.