A pesar que el orgasmo es el placer máximo y final de cuando se tiene relaciones sexuales, es común experimentar durante estos momentos otras manifestaciones no tan agradables, nada esperadas por la pareja durante su intimidad.

Algunos de estos fenómenos siguen siendo un poco misteriosos pero especialistas explican algunas de las cosas más sorprendentes que pueden suceder.

1. Quizás dolor de cabeza

El estallido de placer es evidente, pero es posible que también surja un dolor agudo de cabeza. Expertos de la Clínica Mayo (EE.UU.) explicaron al medio The Huffington Post, que las jaquecas post-orgasmo son más comunes entre los hombres y entre las personas que sufren migrañas. De hecho, señalan que la mayoría de esas cefaleas duran sólo unos minutos, pero pueden persistir hasta varias horas o incluso un par de días.

“Mientras que algunas personas sienten un leve dolor que se incrementa a medida que se van excitando, la mayoría de quienes lo experimentan notan un severo y repentino dolor de cabeza justo antes o durante el orgasmo”, cuenta Laurie Mintz, autora de Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters—And How to Get It (Ser cliterado: Por qué es importante la igualdad en el orgasmo y cómo obtenerla).

No obstante, aclaran que se desconoce exactamente por qué se producen estos dolores, pero expertos creen que “tiene que ver con un pico de adrenalina que recorre el cuerpo durante el sexo”.

“En general, las cefaleas provocadas por el sexo no deberían preocuparte. No obstante, en algunos casos pueden apuntar a algún problema subyacente, especialmente si experimentas otros síntomas como vómitos y rigidez de cuello. Así que es mejor consultarlo con algún médico para que descarte algo más serio”, recomiendan en el artículo.

2. Es posible que llores

Es probable que en medio del placer post-orgasmo, te des cuenta de que se te están cayendo las lágrimas y te preguntes qué pasa. Ahora, los expertos no están del todo seguros a la hora de señalar por qué ocurre, pero no resulta tan sorprendente, dicen, teniendo en cuenta todos los cambios psicológicos y fisiológicos que se producen durante el sexo.

El fenómeno “se conoce como disforia poscoital”, explica al HuffPost la terapeuta sexual Vanessa Marin. “Un buen número de personas dicen sentirse tristes, sobrepasadas, llorosas o sensibles después del orgasmo”, dice.

Ahora, las personas que se ponen lacrimógenas después del sexo pueden pensar que es señal de un problema en la relación con su pareja, pero esto no es necesariamente cierto. “La mayoría de las veces ocurre en relaciones íntimas de amor, y lo cierto es que está asociado a emociones felices”, señala Mintz. “Aun así, si te sucede y sospechas que hay otro motivo detrás —como que no eres del todo feliz en tu relación—, no está mal hablarlo con alguien de confianza o con un terapeuta”.

También explica la especialista que algunas víctimas de traumas sexuales experimentan disforia poscoital incluso después de una relación sexual satisfactoria. “Merece la pena hablarlo con un psicólogo si sueles tener sentimientos de vergüenza, culpa o tristeza después del sexo”, afirma la psicóloga y terapeuta sexual Rachel Needle. “[Un terapeuta] puede ayudarte a entender esos sentimientos y de dónde vienen”, señala.

3. Euforia intensificada

De esto nace lo común, porque “no es ningún secreto que los orgasmos generalmente sientan muy bien”. Pero para algunas personas, los sentimientos positivos luego de la relación se ven intensificados. “Para algunas personas, los sentimientos de euforia son muy, muy intensos”, señala Marin. “Su estado de ánimo mejora, se sienten más optimistas y se les sube la autoestima. De nuevo, no se sabe muy bien por qué los orgasmos desencadenan esas reacciones tan distintas en diferentes personas”.

4. Estornudos

Los expertos “no aciertan a la hora de señalar por qué estornudar y tener un orgasmo es algo consecutivo” para algunas personas, pero sugieren que puede evidenciarse “entre el cruce del sistema nervioso autónomo, que es responsable de actos reflejos como los estornudos, y la excitación” sexual. “Todavía no lo sabemos bien”, reconoce el cirujano Mahmood Bhutta. “Algunas funciones que son automáticas se confunden un poco en el cerebro”, completa.

5. Temblor en las piernas

Las mujeres afirman tener temblores de piernas después de un orgasmo. Durante el clímax, explican los especialistas que evidentemente crece la tensión en torno a los músculos, y no sólo en los que rodean al área genital. “Cuando se acaba el sexo y se libera la tensión, pueden surgir calambres, temblores o contracciones. Si te ocurre, prueba a beber agua y a comer algo con potasio, como un plátano, aguacate o yogur”, recomienda la ginecóloga y obstetra Jessica Williams.

6. Síntomas similares a la gripe

El síndrome de la enfermedad post-orgásmica (POIS, por sus siglas en inglés) es un trastorno raro en el que los hombres experimentan síntomas parecidos a los de la gripe, como fiebre, fatiga y congestión nasal, después de eyacular.

Aunque no se sabe mucho, reseña el medio estadounidense, sobre las causas del POIS, sí precisan que investigadores han sostenido que puede estar relacionado con un trastorno autoinmune o una alergia al semen, de acuerdo con el Genetic and Rare Diseases Information Center.

Por su parte, una investigación de la Universidad de Tulane (Louisiana, EE UU) apunta que el POIS “afecta negativamente a la vida de los pacientes, limitando la actividad social, enfriando las perspectivas románticas, creando luchas internas para evitar el erotismo e influyendo en la agenda de los pacientes”.

Por ello, incluso la Sociedad Internacional de Medicina Sexual recomienda acudir al médico si experimentas síntomas de gripe después de un orgasmo.

