No es nuevo. Nuestra historia y, especialmente, nuestra identidad nacional está marcada por la costumbre de dejar todo para el último minuto. “Por qué hacerlo hoy si se puede hacer mañana”, parece nuestra máxima. El problema es que muchas veces terminamos haciendo todo a la rápida con serias consecuencias. Y ese es el debate que encendió la iniciativa del gobierno de realizar las elecciones del 11 de abril en dos días. La idea es evitar aglomeraciones y facilitar la votación –que tomará su tiempo. En época de pandemia parece entendible y la propuesta recibió apoyos transversales. Pero también generó varias interrogantes recogidas en nuestras páginas de opinión.

Un punto es el planteado por Juan Ignacio Brito. “Si no está roto, no lo arregle” tituló el texto, donde plantea que si bien la excepcionalidad de los comicios de abril no está en duda y había que hacer algo, el camino elegido no es el mejor. “A diferencia de lo que sucede en otros países”, señala, “en Chile nadie cuestiona los resultados electorales. En tiempos en que reina la desconfianza, este es un activo que no es prudente arriesgar. En lugar de aplicar a última hora innovaciones de dudosa conveniencia, sería más razonable adherir a esa vieja máxima que dice que si algo no está roto, es mejor no arreglarlo”, concluye.

En este debate, el cientista político Javier Sajuria, agregar otro punto. Según él, “el sistema de administración electoral chileno es, a la vez, una bendición y una maldición. Es una bendición, porque nos ha permitido tener elecciones de gran calidad (..). Pero también es una maldición, porque nos ha vuelto insoportablemente adversos al riesgo”. Y el problema es que hay muchos asuntos pendientes en los que no se ha avanzado nada, sostiene y agrega que “impresiona la tendencia a preocuparse de estos temas a último minuto”. “La pandemia ha obligado a pensar de forma creativa. En el caso de las elecciones, ha faltado creatividad y ha sobrado intransigencia”.

Y a ese debate se sumó Pía Mundaca de Espacio Público que recuerda algo que por obvio no deja de ser importante mencionar: “El escenario electoral de abril es conocido en buena parte desde el 25 de octubre, fecha en que ganó el Apruebo y se definió que votaríamos por convencionales constituyentes”. Pero pese a ello, agrega, que ”a seis semanas del plebiscito, aún no hay claridad sobre cómo se realizarán las elecciones y comienzan a ponerse en riesgo compromisos que previo al plebiscito habían quedado de ser concretados ‘en las siguientes elecciones’”. Cierto es, como concluye, “nadie quiere hacer cambios a la rápida”, pero finalmente se llega tarde “por opción”.

