Durante los últimos días, Leíto Méndez preocupó a sus fans. Esto, luego de presentar síntomas similares a los del Covid-19.

Afortunadamente, confirmó a través de sus historias de Instagram que no PCR salió negativo. “Amigdalitis no es, fue un simple resfrío fuerte que me dio por el invierno que está muy helado, yo creo”, afirmó el influencer.

Eso sí, posteriormente compartió otra storie donde confirmó que no se vacunará cuando llegue el momento. “Muchos me han preguntado últimamente por si es que yo me voy a vacunar contra el Covid-19. La respuesta es NO”, sostuvo el hijo de Dj Méndez.

Leíto Méndez entregó sus razones Y sobre ese mismo punto, profundizó en su respuesta. “No es por miedo. Me he aclarado súper bien desde el primer brote del virus y no lo necesito”. De todas formas, valoró la llegada de las vacunas y afirmó que es una luz de esperanza para el planeta. ¿Pienso si es necesario para la mayoría? Por supuesto. Mientras la mayoría que lo haga, nosotros los que no queremos podemos andar como queremos, como lo hemos hecho siempre. La vacuna obvio es una luz para que todo al fin vuelva a ser como antes. Sólo que no todos la necesitan para eso”, remató.

