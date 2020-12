Los 27 países de la Unión Europea autorizaron este lunes la aplicación provisoria del acuerdo comercial post-Brexit con el Reino Unido a partir del 1 de enero, en espera de la ratificación parlamentaria formal en Londres y Bruselas.

“Los embajadores de la UE aprobaron de forma unánime la aplicación provisoria del acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido el 1 de enero”, anunció en Twitter el portavoz de la presidencia alemana del bloque para la Comisión de Representantes Permanentes (COREPER II), Sebastian Fischer.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.

👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0

