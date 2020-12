El pasado 1 de octubre, un corto video publicado por un usuario de TikTok se viralizó rápidamente, debido a que mostraba un camión que lleva un enorme disco a través de una ciudad en China. Fueron muchos los que dijeron que las imágenes eran una clara evidencia de que China tiene en su poder tecnología extraterrestre.

En el video de tan solo cinco segundos se veía un camión transportando en un remolque lo que parecía ser un enorme disco con ventanas alrededor. Entonces surgió la verdadera pregunta: ¿para qué lo van a usar y qué es capaz de hacer? Pues puede ser que ya tengamos respuesta esta pregunta. Casi tres meses después, un enorme objeto volador no identificado en llamas ha cruzado los cielos y se ha estrellado contra un condado al sur de China.

Extraño objeto envuelto en llamas

Las imágenes tomadas por decenas de testigos muestran un objeto volador no identificado explotando en una esfera en llamas cayendo a gran velocidad hacia la tierra. Varios videos subidos a las redes sociales chinas muestran al misterioso objeto iluminando el cielo mientras cae a gran velocidad en el condado de Nangqên, en la provincia de Qinghai, noroeste de China.

Al parecer el incidente ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la mañana hora local del miércoles. Los habitantes de la periferia informaron que también escucharon un fuerte estruendo. Uno de los videos, compartido por un bloguero científico en la red social china Weibo, registra el momento en que la bola de fuego se eleva a través de la oscuridad cuando es vista por el pasajero de un avión que viajaba de Xi’an a Lhasa.

En otra parte del video, se puede apreciar al objeto en llamas descendiendo rápidamente hacia las montañas y campos cercanos En un tercer video, la bola de fuego se vuelve más brillante y más grande a medida que se acerca al suelo. Uno de los testigos llamado Dan Ba dijo que avistó la bola de fuego mientras llevaba a su hijo a la escuela.

“Comenzó muy pequeño, pero tres minutos después se volvió muy grande y brillante”, explicó Dan Ba a los medios de comunicación chinos.

Yu Jun, redactor jefe del sitio web científico chino Guokr, explicó al periódico oficial del gobierno chino The Beijing News que la bola de fuego parecía un bólido, un meteoro muy brillante. Por su parte el Centro de Redes de Terremotos de China dijo que había registrado el incidente. También publicaron a través de las redes sociales chinas que un “supuesto” bólido aterrizó cayó cerca de la frontera entre el condado de Nangqên y el condado de Yusu a las 7.25 de la mañana. Pero la polémica surgió cuando las autoridades de Nanxiang reconocieron que estaban informados sobre el incidente, pero no tenían claros los detalles.

Hasta el momento no se sabe qué es la bola de fuego, pero los científicos del gobierno chino están difundiendo la posibilidad de que se tratara de un meteoro muy brillante. No es necesario decir que esta explicación no ha convencido a todo el mundo, y mucho menso a los testigos, quienes aseguran no haber visto nada parecido en su vida. Además hay que añadir que unas horas después un extraño objeto rosa brillante quedó suspendido en el cielo oscuro sobre la ciudad de Delingha, en la provincia de Qinghai, a 700 km al sur de Yushu, el lugar de impacto de la gran bola de fuego.

En un video grabado por uno de los presentes se puede ver el OVNI de tono rosa brillante suspendido en el cielo mientras el conductor conduce por una carretera. El objeto parece brillar alrededor de una esfera y se puede ver desde varios ángulos en el área cercana. Era similar a luna, pero la luz se fusionó entre la formación de nubes.

“Esto no es una luna, es más como una nube, una rosa brillante”, dijo el testigo a los medios locales. “Se quedó de 35 a 40 minutos y desapareció”.

En este caso la explicación ofrecida fue que la “penumbra rosa” podría ser una especie de ionización atmosférica y sus intergredientes vaporizados liberados al aire debido al impacto. Pero la realidad es bien otra, y es que algo extraño está pasando en los cielos de China. Hay que recordar que el pasado 30 de octubre un misterioso objeto luminoso surcó el cielo nocturno frente a cientos de testigos en otra ciudad china. Un video mostraba una misteriosa luz muy brillante moviéndose a una velocidad relativamente lenta sobre la ciudad de Shuangyashan, provincia de Heilongjiang, al noreste de China.

En las imágenes se apreciaba el objeto brillante en un tono amarillo, seguido por un rastro de lo que parecían ser llamas, mientras atravesaba el cielo nocturno. Al igual que ha ocurrido con el incidente en Nangqên, las autoridades chinas sofocaron la polémica sobre el misterioso objeto, explicando que el inusual fenómeno podría ser una bola de fuego, un tipo de meteoro extremadamente brillante que incluso podría observarse a la luz del día.

Nadie puede negar que es realmente extraño que en pocos meses China se ha convertido en el lugar de “visita” para los supuestos meteoros. O tal vez nada tenga que ver que un fenómeno espacial, y más bien se la llegada de naves extraterrestres, que muchos están sugiriendo. Lo cierto es que este año, que ya está llegando a su fin, nos está dejando momentos inolvidables, muchos de ellos por desgracia, y la presencia extraterrestre en nuestro planeta es uno de ellos.

¿Qué opinas sobre la enigmática bola de fuego que ha ciado en China? ¿Es un fenómeno espacial? ¿O es una nave extraterrestre en llamas?

