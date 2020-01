Caitlin McSwain es una joven de Texarkana, Texas. “Eso es Arkansas y Texas juntos”, dice alegremente, con un toque de acento sureño. “Es bastante pequeño, no importa a dónde vayas, verás al menos a dos personas que conoces”. Esta es la primera vez que se desnuda por completo, y no podría estar más emocionada. “Es simple”, cuenta ella. “Es Playboy. Es una de las marcas más grandes del mundo y también una de las más elegantes. Me encanta posar desnuda, pero si otra compañía me lo hubiera pedido, la respuesta habría sido no”, afirma. “Playboy tiene altos estándares, y yo también”, asegura. Caitlin sabe lo que quiere tanto a corto como a largo plazo. Sobre los hombres señala que deben ser altos y delgados, con el cabello oscuro y la piel bronceada son mis imprescindibles.

