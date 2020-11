Sigue la polémica tras las elecciones en los Estados Unidos y el presidente Donald Trump emitió un mensaje este jueves en el que mantuvo su postura de señalar un fraude por parte del partido demócrata.

La transmisión en vivo del mensaje de Trump en las cadenas ABC, CBS y NBC fue cortado tras las acusaciones del mandatario y solo decidieron hacer comentarios, señalando en algunos casos que no había ninguna fundamentación en los dicho este jueves en la Casa Blanca.

Otras cadenas como CNN decidieron poner en pantalla una alerta de que las acusaciones de Trump no tenían fundamentos. Además de que la radio pública también cortó la transmisión.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.

"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States…" pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020