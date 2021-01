Los albiverdes jugaron gran parte del partido con diez jugadores pero esto no fue pretexto para los dirigidos por Lira porque de hecho jugaron mejor que el equipo local, lo cierto es que los araucanos no fueron eficaces.

Temuco siempre luchó buscó el resultado pero no pudo concretar ninguna oportunidad mientras que a los rojinegros le bastó un lanzamiento penal sobre el desenlace del encuentro para sellar su clasificación a la siguiente fase. (1-0)

En el primer tiempo el partido no estuvo muy atractivo ambos equipos se defendían bien pero ninguno podía superar las defensas rivales, el único imprevisto que sucedió fue una tarjeta roja en Temuco a Claudio Zamorano por una fuerte entrada a la canilla de su rival, sin embargo la acción no tenía mala intención porque el volante lo pasó a llevar, el juez vio la sangre que tenía el jugador de Rangers y no dudó en decidir la tarjeta roja.

Más tarde a los 37’ minutos hubo un apagón se fue la luz en el estadio por lo que el duelo estuvo pausado 14 minutos. Se reanudó y no hubo mayores incidencias. La posesión fue de Rangers 52% contra un 48% de Deportes Temuco.

Por la segunda etapa a los 50’ Diego Arias probaría las manos de Peric que muy seguro mandó al tiro de esquina.

Posterior a los 62’ hubo un error en la zaga defensiva albiverde por lo que Becica aprovecha elude al portero y le da un pase a su compañero recién ingresado López quien remató y Vergara desde el piso salvó mandando al tiro de esquina, era la primera opción clara a gol de los locales y de forma increíble la desperdiciaban.

Luego a los 62’ jugada individual de Taiva quien se quita un defensa y remate fuerte potente al medio de la portería y Peric evita el tanto con sus manos mandando el balón lejos, en la instancias Droguett se queda con el esférico centra y Cepeda entraba solo dentro del área pero remataba de forma pésima por arriba del travesaño.

Ya en los 74’ Tiro de esquina a favor de la visita cabecea Vergara y en la línea un defensa rojinegro evita que el balón ingrese, se salvaba el conjunto local.

Finalmente cuando quedaban muy poco para que termine el encuentro a los 90+2’ Centro de Rangers que el meta López trata de atrapar pero de forma increíble se le suelta el balón dejando servido el balón para que convierta el gol Ábalos pero en su afán por evitar el tanto el guardameta agarró de un pie al delantero y el juez central no duda en cobrar penal, excelente determinación del árbitro lo cierto es que solo le sacó amarilla al portero albiverde y quizás era una oportunidad inminente a gol. El encargado de ejecutar fue Ábalos quien no perdonó y celebró con todo el gol. Dejando así en el olvido su paso por la contienda albiverde. El lanzamiento bajo a la izquierda del meta López quien se lanzó al otro costado. 1-0 lo ganó Rangers a Deportes Temuco.

De esta manera Rangers se enfrentará a Deportes Melipilla en un partido de ida y vuelta y el ganador de esta llave deberá medirse ante Unión San Felipe, recordemos que el vencedor subirá a primera división.

Por otra parte Deportes Temuco deberá pensar en frio cual será el futuro de su entrenador (Patricio Lira) si seguirá o no al mando y además deberá ir en busca de un delantero considerando que se fueron Olego y Cellerino.

Ficha técnica

Rangers

Esquema: 1-4-3-3

Peric-Oyanedel-Delfino-Aquino- Sepúlveda-Gaete-Sandoval- Caroca-Rivera-Ábalos-Díaz.

Deportes Temuco

Esquema 1-4-3-3

López-Viveros-Di Benedetto-Aros-Vergara- Zamorano-Cepeda-Droguett- Castro-Arias-García.

Minuto a minuto:

1’ Comienza el partido de vuelta entre Rangers y Deportes Temuco.

19’ Tarjeta amarilla para Rangers Gaete se ganó la amonestación.

29’ Tarjeta roja en Temuco tras un fuerte pisotón de Zamorano a Sandoval que debe salir en camilla.

El jugador de Temuco le dejó puesto los estoperoles en la canilla lo que provocó mucha sangre en el deportista.

31’ Cambio en Rangers se va por lesión Sandoval e ingresa Rivera.

37’ Se fue la luz en el estadio de Talca, corte de luz se acaba de producir.

51’ Se reanuda el partido luego de 14 minutos en pausa tras el corte de luz.

63’ Finaliza el primer tiempo 0-0 entre Rangers y Deportes Temuco.

45’ Inicia el segundo tiempo de momento el marcador sigue 0-0. Solo se produce un cambio en Temuco se fue García e ingresó Díaz.

48’ Amarilla en Rangers para Rivera tras una fuerte entrada.

50’ Remate de Arias y Peric manda al tiro de esquina.

54’ Modificación en Rangers se va Aquino e ingresa Becica.

55’ Remate de Arias que se va muy alto era buena la oportunidad de Temuco.

56’ Centro de Arias y Droguett manda muy lejos por arriba del travesaño.

59’ Tarjeta amarilla para Diego Arias por una entrada a destiempo.

60’ Modificaciones en Rangers se van Rivera y Gaete e ingresan López y Pavez.

62’ Se salvó Temuco lo tuvo López solo frente al arco y Vergara desde el suelo evita la conquista y el balón se va al tiro de esquina.

69’ Cambió en Temuco se va Arias e ingresa Taiva.

72’ Remate de Taiva que exigió mucho a Peric quien con sus manos evitó ella conquista.

73’ Amarilla en Rangerspara Pavez por demorar el juego.

74’ Tiro de esquina Cabezazo de Temuco y un defensa de Rangers saca en la línea muy cerca de abrir el marcador la visita.

75’ Amarilla para Droguett en Temuco.

79’ Tarjeta amarilla en Rangers para López.

80’ Cambió en Deportes Temuco se fue Aros y ingresó Canío

83’ Amarilla en Rangers se la ganó Caroca por frenar un contragolpe de Temuco.

85’ Cambió en Temuco se van Droguett y Castro e ingresan Sierra y Águila.

88’ Tarjeta amarilla para Sierra en Temuco.

90’ Se agregan cinco minutos más.

90+1’ Garrafal error del meta López quien al intentar quedarse con el balón se le desliza luego el mismo al perder el esférico agarra de un pie al atacante es penal a favor de Rangers.

90+2’ Tarjeta amarilla para López.

90+2’ Gooooool de Rangers, Ábalos convierte desde los doce pasos tiro raso a la izquierda del meta López quien se estiró al otro costado.

90+5’ Remate de Cepeda que se va sobre el travesaño.

90+5’ Final lo ganó 1-0 Rangers sobre Deportes Temuco.