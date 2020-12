Estamos viviendo una situación de incertidumbre y de mucho dolor principalmente por la pandemia de coronavirus, que está teniendo consecuencias difíciles de afrontar, particularmente para quienes han perdido a un ser querido, ya sea por COVID-19 o por otras causas. Y son muchos los que se preguntan si el espíritu de una persona puede permanecer en la casa donde murió. Cuando una persona muere, su conexión psíquica con sus seres queridos no se corta de inmediato. Puede permanecer durante mucho. Y debido a esto, los vivos todavía pueden sentir su energía. En verdad, aquellos que fallecen nunca nos abandonan. Todavía están con nosotros pero en otra dimensión o en otro plano de existencia.

También hay que decir que no es cierto que los muertos se quedan con los vivos sólo 40 días, después de los cuales siguen su camino. Tenemos amplias pruebas de que la comunicación con los seres queridos fallecidos es posible incluso muchos años después de su muerte. Los médiums de muchas partes del mundo lo han demostrado una y otra vez. E incluso aquellos que no están particularmente dotados de clarividencia o visión psíquica han tenido encuentros cercanos con los espíritus de aquellos que habían fallecido hace mucho tiempo. El tiempo que los espíritus permanecen alrededor de los vivos depende de su conciencia, no del tiempo que lleva muerto. Y ahora tenemos otra evidencia de que el espíritu de una persona permanece en la casa donde murió.

El fantasma del abuelo

Después de la muerte del abuelo de Tyler Thornton, la familia decidió vender su casa, pero cuando el agente inmobiliario fotografió de la propiedad, captó lo que parecía ser una figura fantasmal en una de las ventanas. Lo que es aún más sorprendente es que la aparición parece estar lavando los platos. Fue entonces cuando los agentes inmobiliarios enviaron las imágenes a la madre de Tyler.

A primera vista, las imágenes parecen mostrar una casa como otra con un letrero de color amarillo en el jardín delantero que pone “Vendido”. Pero si miramos mejor, se puede ver una figura delgada y fantasmal en la ventana abierta de la cocina.

“Cuando falleció mi papá, tuvimos que vender su casa en Port Victoria, el agente inmobiliario tomó estas fotos y se las envió a mi mamá de inmediato”, dijo Tyler al canal de televisión australiano Seven News. “No había nadie más en la propiedad en ese momento. Ella (el agente inmobiliario) me envió las fotos mientras le hablaba por teléfono y le dije ‘¿quién está en la ventana?’ Ella se asustó y me colgó.”

Tyler sorprendido por lo que mostraba la foto, decidió publicarla en la página de Facebook de “Australian Paranormal”, agregando que su abuelo construyó y vivió en la casa durante unos 25 años. También destacó el hecho de que su abuelo era más robusto, pero la figura fantasmal parece delgada, así que tal vez sea una versión más joven de él.

Lo que nadie esperaba es que la imagen provocara todo un revuelo entre los usuarios. Fueron muchos los que dijeron que veían con toda claridad al abuelo en la ventana lavando los platos, con una camiseta azul y sosteniendo un plato entre las manos. También hubo quien sugirió que su abuelo estaba intentando comunicarse con ellos, con la posibilidad hacer saber que no quiere a nadie en su casa, siendo esa su manera de demostrarlo. Aunque también podría ser que se estuviera despidiendo.

Pero los más escépticos tenían otra opinión al respecto, y no están tan seguros de que las fotografías mostraran un fantasma. Dicen que simplemente se trata de un reflejo y nuestros cerebros interpretan lo que queremos ver.

Aunque que van a decir los escépticos, para ellos ninguna evidencia es suficiente. Estamos ante una imagen realmente sorprendente, y es poco probable que se trate de un reflejo. Por lo que podríamos encontrarnos ante una prueba de que los fantasmas están ligados a la tierra y generalmente se adhieren a los lugares que eligen para vivir. Los espíritus (humanos o mascotas) que cruzan hacia la luz, sin embargo, pueden regresar a la tierra y visitar a sus seres queridos en cualquier momento que tengan algo que comunicar. Por ejemplo, tener sus cenizas en la casa les da a los espíritus algo por lo que sentirse atraídos. Esto se debe a que los fantasmas son energía bruta y las cenizas retienen algo de esa energía que luego los atrae.

