Mientras en Tailandia el movimiento prodemocracia se vuelve cada vez más virulento, una foto publicada en las redes sociales despertó nuevas críticas contra la monarquía, un tabú aún presente en el reino.

La imagen, difundida por el periodista escocés Andrew MacGregor Marshall, muestra a Suthida, esposa del rey Maha Vajiralongkorn, que gobierna como Rama X, durante un acto público de homenaje a los reyes. Sin embargo, la foto no se viralizó por ella, sino por una de sus escoltas…

Allí, en segundo plano, se ven las piernas de una de las integrantes del séquito, con las rodillas lastimadas y sucias. “Cuando tu trabajo requiere que pases gran parte del tiempo de rodillas”, escribió MacGregor Marshall en Twitter.

When your job requires you to spend most of the time on your knees… pic.twitter.com/tvhJH6NIIb

— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 20, 2020