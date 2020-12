en conversación con Meganoticias, el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes y decano en la Universidad San Sebastián, analizó el estado actual de la pandemia de coronavirus en el país, que ha registrado un alza en los nuevos contagios en las últimas semanas.

Respecto a esta situación, el profesional indicó que, pese a las recientes cifras negativas, todavía no se ha llegado a una “segunda ola” de la enfermedad, no al menos en la Región Metropolitana.

¿Qué dijo el especialista?

“Lo que nos debe tener más preocupados y concentrados es tratar de que no siga subiendo, porque realmente no queremos llegar a una segunda ola a nivel nacional”, señaló.

“Si uno mira las curvas epidemiológicas de varias regiones del país, efectivamente ya han ocurrido segundas olas, eso no es una novedad. El tema es si como país llegamos realmente a una segunda ola, eso tendría que ver con que sucediera una segunda ola en la Región Metropolitana, que no ha ocurrido y esperamos que no ocurra”, agregó el médico.

Ya han ocurrido segundas olas

Pérez reafirmó su postura reiterando que en “la Región Metropolitana definitivamente no” se ha producido una segunda ola, pero que esto sí ha sucedido en regiones como Magallanes, La Araucanía o Biobío, donde “uno ve peaks al comienzo del año y nuevos peaks en este momento, algunos incluso superiores a los de la primera ola”.

“Lo importante es concentrarse en seguir trabajando para que esto no siga aumentando, porque antes que tengamos a la población vacunada y protegida van a transcurrir muchos meses, y lo único que podemos hacer por ahora es disminuir la movilidad de las personas, las reuniones y seguir siendo súper estrictos en las medidas de autocuidado”, complementó.

¿Cómo va el proceso de vacunación?

Finalmente, el experto entregó algunos antecedentes alentadores sobre las primeras aplicaciones de la vacuna Pfizer-BioNTech en Chile, que hasta ahora no ha registrado ningún efecto adverso en los inoculados.

/gap