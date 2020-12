En momentos en que la vacuna nos trae algo de esperanza para lo que viene y ayuda –aunque solo parcialmente dirán algunos- a ver un 2021 algo más iluminado que este oscuro 2020, otros dos temas ocuparon por estos días la atención del debate público y la de algunos de nuestros columnistas. Dos temas que parecen estar atravesados por otros asuntos, el de la vida y la muerte y el de la libertad individual y la responsabilidad social. El segundo se viene dando en todas las latitudes, no es exclusivo de nuestras tierras, y es la inquietud frente a aquellos que dicen que no se vacunarán. Y el primero, es el de la libertad individual para quitarse la vida, a propósito de la discusión sobre el proyecto de ley de eutanasia que avanzó esta semana en el Congreso.

En el caso de las vacunas, Daniel Matamala no tuvo contemplación contra quienes sugieren que no recibirá la inmunización contra el coronavirus. “En un ranking de la estupidez humana”, dice, “la secta antivacunas sería candidata a quedarse con el primer lugar”. Y la razón, según él es muy clara: “uno de los avances que más vidas ha salvado en la historia de la Humanidad está en riesgo por culpa de un grupito de conspiranoides fanáticos”. Y agrega otro punto: “No hay un derecho a elegir no vacunarse, tal como no hay un derecho a no usar mascarilla en medio de la pandemia, o un derecho a saltarse los semáforos en rojo. En todos esos casos, una conducta indivdual pone en riesgo a los demás”. Pero pese a ello, la amenaza de los antivacunas está allí, latente.

Y sobre el otro punto, el de la eutanasia, escribió Paula Escobar el domingo en La Tercera. El asunto despierta controversia y opiniones encontradas, igualmente de legítimas. ¿Tiene alguien derecho a decidir no seguir viviendo y contar con la asistencia médica para ese fin? O ¿debe el Estado asegurar cuidados paliativos y apoyar a las familias de una persona en estado terminal para que ésta no decida acelerar su muerte? Preguntas hay muchas, aunque para Escobar, el proyecto es un paso adelante. “A nadie se le impondrá la eutanasia”, escribe, “el punto es dar la posibilidad de elegir, de acuerdo al propio discernimiento y al ejercicio de su libertad, a quienes tengan que enfrentar una encrucijada como ésta, sin presiones de ningún tipo”. El debate está abierto.

En esta discusión el camino hacia un acuerdo probablemente no será fácil, y son pocos los países que han legislado sobre el tema, pero siempre es mejor discutirlo que obviar el tema. Pero al margen de ello, otro asunto que sumó al debate en estos días fue el planteado por Pablo Ortúzar en su columna del sábado pasado. Y en parte se cruza con todo lo anterior. “Es la familia”, sentencia. Allí radican los problemas y las soluciones. “La familia de clase media es demasiado rica para lo que ofrece el Estado, a la vez que demasiado pobre para lo que ofrece el mercado”. Y hoy, “el costo que supone (para algunas familias) ayudar a la generación anterior simplemente descarrila el presupuesto familia”. Y la familia, sugiere Ortúzar, termina perdiendo su rol.

Y frente a lo anterior propone que “el objetivo principal de la búsqueda de acuerdos institucionales y políticos debería ser generar apoyos sólidos a las familias promedio chilenas de clase media que les permitan cumplir con sus roles”. Según él, “es sobre ese gran y mayoritario grupo de chilenos que deberían versar nuestros debates más urgentes y las campañas políticas, y no sobre minorías identitarias y ‘logros’, simbólicos.

/gap