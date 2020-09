Las bolsas de Wall Street sufrieron este jueves una abrupta caída, arrastradas por las principales empresas tecnológicas. Apple, Amazon y Facebook -que lideraron las ganancias bursátiles a lo largo de toda la pandemia de coronavirus- estuvieron entre las compañías que vieron una mayor reducción en su cotización. En concreto, vieron una reducción en sus cotizaciones de 7, 5,5 y 5,1 por ciento, respectivamente.

El Dow Jones, índice de referencia de Wall Street, perdió un 2,8 por ciento y culminó la jornada con 28.289 puntos. mientras que el Nasdaq, que agrupa a las principales tecnológicas, cayó 5 por ciento y terminó con 11.458 puntos. El S&P, en tanto, se precipitó un 3,5 por ciento.

Tanto el S&P 500 como el Nasdaq habían marcado la jornada anterior el último de una serie de sucesivos récords. Este último índice, no obstante, todavía se encuentra un 27,4 por ciento por encima de su nivel de principios de año.

Las principales tecnológicas incrementaron sus valuaciones de manera significativa a lo largo de la pandemia, al apostar los inversores a que continuarían generando ganancias como consecuencia de la mayor cantidad de tiempo que los usuarios han pasado en línea durante la pandemia.

Durante las últimas semanas, distintos analistas de mercados comenzaron a contemplar la posibilidad de que las ganancias respondieran a una sobrevaluación. “Hay muy poco que justifique (las ganancias) que no sea euforia”, dijo a The Associated Press Mark Hackett, jefe de investigación de inversiones de la firma Nationwide.

Los inversores también tuvieron en cuenta las últimas cifras macroeconómicas. Estados Unidos registró 881.000 nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en la semana que terminó el 29 de agosto, según los datos difundidos este jueves por el Departamento de Trabajo.

Los datos son mejores a lo que esperaban los analistas, pero, dijeron, reflejan que la cantidad de despidos que continúan teniendo lugar todavía están muy por encima de aquellos observados aún durante la Gran Recesión. Ello implica que el mercado laboral todavía presenta una imagen extremadamente precaria a futuro pese a los leves repuntes.

Los actores económicos fijarán su atención ahora en las cifras de empleo que el departamento de Trabajo presentará el próximo jueves. Una encuesta de economistas realizada por FactSet predijo que la economía creó aproximadamente 1,4 millones de empleos en agosto, casi 350.000 menos que la cifra de julio. Decenas de millones de estadounidenses continúan desempleados.

/psg