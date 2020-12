El Presidente Sebastián Piñera se refirió a los difíciles momentos que ha atravesado su gobierno durante el último año, marcados por el estallido social y la pandemia.

El mandatario incluso comentó los dichos de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien aseguró en conversación con La Tercera que «el gobierno estuvo muy cerca de caer, más cerca de lo que la gente piensa».

«No comparto esa apreciación», comenzó explicando Piñera. «Hemos vivido tiempos extraordinariamente difíciles y reconociendo eso quiero decir que nunca durante estos años o meses difíciles hemos dejado de tener claro que tenemos una obligación y un compromiso que es gobernar para mejorar la calidad de vida de los chilenos», complementó, en entrevista con CHV Noticias.

Respecto al apoyo hacia el gobierno, el Presidente reconoció que «la popularidad ha caído, eso es evidente, pero la democracia chilena es más sólida que lo que puedan pretender grupos de violentistas que por supuesto han querido hacer caer al gobierno o partidos políticos de izquierda que también han querido hacer caer al gobierno. Gracias a dios nuestra democracia ha demostrado su fortaleza y sigue plenamente vigente».

TC y mascarilla

Después de que el gobierno recurriera al Tribunal Constitucional por el proyecto parlamentario sobre el segundo retiro del 10%, esta iniciativa fue declarada inconstitucional.

«Un Presidente no solo tiene la opción, tiene la obligación de defender la Constitución y eso es lo que hicimos y el Tribunal Constitucional nos dio la razón y por tanto los que tienen que dar explicaciones son los que están promoviendo proyectos inconstitucionales», enfatizó.

Por último, Sebastián Piñera habló del episodio en Los Andes, donde fue sorprendido nuevamente sin utilizar la mascarilla en medio de la entrega de un conjunto habitacional. «Yo hago un esfuerzo enorme por usar la mascarilla», indicó.

«Está bien, la gente tiene derecho a exigirle al Presidente que cumpla con las reglas que se exigen a todos los chilenos y si yo me he equivocado lo lamento, me disculpo», agregó.

