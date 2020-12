Ahora que 2020 está llegando a su fin, muchos de nosotros solo tenemos un vago recuerdo de lo que sucedió entre marzo y diciembre. La experiencia fue surrealista. Comprar en un supermercado o visitar a un dentista te hacía sentir como el principal protagonista de una película de apocalipsis zombi. No más fiestas de cumpleaños, bodas, cenas sociales, abrazos y apretones de manos. Esta pandemia ha afectado nuestro trabajo y nuestra economía, la educación de nuestros hijos y nuestra salud en general. Esta pandemia está poniendo a prueba la solidez de los cimientos de nuestra vida.

El único consuelo, si lo hay, es el hecho de que la población mundial de 7.800 millones siente lo mismo. En estos tiempos desesperados, son muchos los que necesitan esperanza, algo a lo que aferrarse. Algunas personas han cambiado sus esperanzas de regresar a la normalidad, a una vacuna. Pero persisten las preguntas sobre la eficacia, seguridad, disponibilidad de las vacunas y si realmente “acabarán con la pandemia” de una vez por todas. Pero también son muchos los que creen que vacunas creadas demasiado rápidos puedan crear efectos adversos, incluido la posibilidad de un apocalipsis zombi.

¿Qué sabemos sobre las vacunas?

Aunque existen muchas vacunas diferentes, la mayor parte de la atención se centra ahora en dos de ellas en particular: las vacunas Pfizer y Moderna. Estas fueron las dos vacunas que mostraron la mayor efectividad hasta ahora, pero también son completamente nuevas de una manera específica: funcionan a través de una tecnología diferente a cualquier otra vacuna. Las vacunas anteriores usaban una forma debilitada o inactivada del virus, o simplemente fragmentos particulares de un virus: lo que se conoce como proteínas virales. Estas vacunas se comportan como herramientas de enseñanza para nuestros cuerpos, dándonos una plantilla para combatir los virus infecciosos reales cuando vienen a por nosotros.

Pero no están exentas efectos secundarios. Los científicos han reconocido que habrá efectos secundarios muy reales que surgen de esta vacuna. Se han documentado dolor en el lugar de la inyección y posterior fatiga. Además parecen empeorar después de la segunda dosis. En particular, la vacuna Pfizer muestra alguna evidencia de causar efectos graves en un subconjunto de personas susceptibles a reacciones alérgicas graves. Y aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) enfatizan que creen que las dos vacunas son seguras y efectivas, está pendiente de los eventos adversos. El “programa de vigilancia activa V-safe” de la agencia, que permite que los pacientes informen voluntariamente y directamente eventos adversos, informa que un total de 215.362 personas habían recibido su primera dosis de vacuna el 18 de diciembre. De ese número, unos 5.052 o el 2,3% mostraron un “impacto en la salud” no especificado lo suficientemente grave como para no poder realizar las actividades diarias normales, no poder trabajar o requerir atención médica. Los CDC también señalan que, al 18 de diciembre, habían confirmado seis casos de anafilaxia, o reacción alérgica grave, después de la vacunación.

El misterioso caso de Tiffany Dover

Ahora bien, uno de los casos que ha causado más preocupación es el de Tiffany Dover, la enfermera que cayó al suelo inmediatamente después de ser vacunada en directo. La controversia comenzó en los días posteriores a su reacción adversa porque aparentemente desapareció. Dejó de publicar en las redes sociales, no acudía a su lugar de trabajo y sus allegados no podían comunicarse con ella.

This viral clip;

– Is not an allergic reaction

– It’s vasovagal response. Google the term

– Requires no tests/treatments

– Nurse is doing well (link below)

– Stop fear mongering. Please https://t.co/vkGR0k9u8U pic.twitter.com/hiHDRe5Z1E — Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) December 19, 2020

El hospital CHI Memorial de Tennessee (EE UU), donde ejerció Tiffany, publicó un video de 20 segundos en las redes sociales, que muestra a varios enfermeros sosteniendo carteles para apoyar el lanzamiento de la vacuna contra el coronavirus y posando junto una mujer de apariencia similar a Tiffany. También hicieron una declaración tratando de sofocar las preocupaciones planteadas por su repentina desaparición. Una descripción que acompañaba el video decía:

“El liderazgo de las enfermeras apoya a Tiffany. Nos complace compartir que Tiffany Dover está bien. Aquí hay un breve video de ella hoy rodeada de sus colegas que la apoyan.”

Además ha sido publicada una entrevista a Channel 3, donde la enfermera ha dicho que sufre el síndrome vagal, que se produce cuando una persona se desmaya porque el cuerpo reacciona de manera desproporcionada a ciertos factores desencadenantes, como ver sangre o sentir mucha angustia emocional. Entonces todo parece indicar que Tiffany sufrió un desmayo, a no ser porque en las ultimas horas se está difundiendo un video que muestra la base de datos pública de registros de defunción (SearchQuery.com) que registra su muerte, a los 30 años, en Higdon Alabama, sólo 15 minutos en coche desde el hospital CHI Memorial de Tennessee.

Y no se trata de un nombre similar, son sus datos biográficos y parientes más cercanos. Incluso fue publicado una esquela pública en Tennessee, pero totalmente carente de detalles, sin mencionar la causa de muerte o detalles del funeral. Según esta información, Tiffany Dover fue vacunada el 17 de diciembre de 2020 y fallecida el 20 de diciembre de 2020, tres días después de recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer BioNTech. ¿Y como ha entrevistas posteriores a la vacunación? Para algunas la respuesta es simple, ya estaba pregrabada por lo que pudiese ocurrir.

La pandemia de coronavirus y el apocalipsis zombi

Los científicos se han referido en innumerables ocasiones al virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19 como un zombi. Como la rapidez con la que se propagan los zombis y su número aumenta. Dicen que la mitad de los zombis de COVID se parecen a nosotros durante cinco días después de ser mordidos, y luego se convierten en zombis obvios. Sin embargo, el 40-50% de los zombis se verán y se sentirán como humanos por un período aún más largo de siete o más días. La parte complicada de este 40-50% de zombis es que 2-3 días antes de que los reconozcamos como zombis, pueden “mordernos” y convertirnos en zombis también.

Los zombis tienen dificultades para reconocer a los humanos, si están a 2 metros 6 o más de distancia y se esconden detrás de una máscara. Sin máscara y acércate a un zombi y te muerden y te conviertes en un zombi también. Los zombis se sienten realmente atraídos por las grandes y concurridas reuniones humanas. ¿Y qué pasa con los zombis? La mayoría sigue mordiendo y creando más zombis durante unas dos semanas, luego no pueden hacer más zombis y la mayoría se convierte en humanos. Durante un período de semanas a meses, algunos de los zombis mueren. Algunos de los que no mueren necesitan hasta seis semanas para recuperarse. Algunos nunca logran recuperarse. Entonces, el apocalipsis zombi está aquí. Y por si fuera poco, nadie sabe que reacción provocara las vacunas en la COID-19, y mucho menos en la cepa mutada que actualmente se está propagando por el mundo a gran velocidad. Es cierto que no se trata de apocalipsis zombi como los representados en las películas, pero actúa de la misma manera, pudiendo provocar un colapso social y económico nunca visto antes en el mundo moderno.

Nostradamus y el apocalipsis zombi

Y por último, y no menos importante, tenemos la profecía de Nostradamus sobre el apocalipsis zombi para el 2021. La predicción habla de un virus liberado a través de un arma biológica que convierte a los humanos en zombis antes de matarnos.

“Pocos jóvenes: medio muertos para empezar. Muerto por despecho, hará brillar a los demás, y en un lugar exaltado ocurrirán grandes males. “Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal dignificado, Misa para triunfar. Padres y madres muertos de infinitos dolores. Mujeres de luto, la pestilente monstruosa: La Grande para no ser más, todo el mundo para acabar.”

Según expertos en la materia, los científicos crearán un arma biológica, que puede ser la vacuna, y que provocará un verdadero apocalipsis para la humanidad.

Como podemos comprobar, las vacunas para la COVID-19 pueden tener efectos indeseados. Y no lo decimos nosotros, algunos científicos también ponen en duda la rapidez con la que se están desarrollando las vacunas y advierten de efectos secundarios graves. Esperemos que el apocalipsis zombi no se uno de ellos.

/psg